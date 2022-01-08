Мы в течение нескольких дней поняли, что можем в любое время потерять стабильность – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас очень важно не поддаваться на различные провокации. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства выступил с обращением к народу Казахстана и отметил, что продолжаются приниматься соответствующие меры по стабилизации ситуации в стране. На сегодня государство взяло под контроль ситуацию во всех регионах страны. Самое главное, в стране установлена конституционность. Как отметил наш Президент, все это результаты введенного чрезвычайного положения», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки.

«Мы в течение нескольких дней поняли, что можем в любое время потерять спокойствие и стабильность. Поэтому сейчас очень важно не поддаваться на различные провокации. В час испытаний нам необходимо оказать поддержку Президенту и сплотиться в деле сохранения нашей государственности», - добавил спикер Сената.