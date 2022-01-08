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    18:55, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Мы в течение нескольких дней поняли, что можем в любое время потерять стабильность – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас очень важно не поддаваться на различные провокации. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства выступил с обращением к народу Казахстана и отметил, что продолжаются приниматься соответствующие меры по стабилизации ситуации в стране. На сегодня государство взяло под контроль ситуацию во всех регионах страны. Самое главное, в стране установлена конституционность. Как отметил наш Президент, все это результаты введенного чрезвычайного положения», - отметил Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената отметил, что из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки.

    «Мы в течение нескольких дней поняли, что можем в любое время потерять спокойствие и стабильность. Поэтому сейчас очень важно не поддаваться на различные провокации. В час испытаний нам необходимо оказать поддержку Президенту и сплотиться в деле сохранения нашей государственности», - добавил спикер Сената.


    Теги:
    Сенат Президент Президент Казахстана Парламент ЧП-2022 Сила в единстве
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