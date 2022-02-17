Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие квалифицированные специалисты сейчас находятся за рубежом. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, многие квалифицированные специалисты сейчас находятся за рубежом. Никого нельзя осуждать за это. Сейчас эпоха глобализации. Человек вправе работать там, где он востребован. Никто не препятствует этому. Мы и раньше приглашали граждан, которые добились успеха в своей сфере. Есть соотечественники, которые вернулись в страну. Нужно прямо сказать, стране нужны люди с хорошим образованием и опытом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что необходимо в целом повышать уровень человеческого капитала.

«Мы должны пропагандировать идеологию трудолюбия и знаний. Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая, добросовестная нация, это положительно скажется и на нашей экономике. Надо как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить Новый Казахстан. Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой. Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь. А наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции. К сожалению, это одно из последствий «сырьевого проклятия», то есть зависимости от сырьевой экономики», - резюмировал Президент РК.