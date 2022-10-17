17 Октября 2022, 14:25

Мы умеем договариваться - Кайрат Сарыбай о деятельности СВМДА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай пояснил суть обновленного Каталога мер доверия организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная работа СВМДА базируется на реализации мер доверия, которые перечислены в Каталоге. Каталог был обновлен в прошлом году на уровне министров иностранных дел. Это значительное достижение для любой международной организации, когда обновляется становой хребет организации. Мы наблюдаем, что в ходе обновления появился ряд новых направлений. В частности, государства-члены договорились сотрудничать по безопасности информационно-коммуникационных технологий. Россия и Китай в рамках Каталога сразу заняли позицию координатора на 2022-2023 годы. В дополнение развития новеллы Каталога предложили принять заявление на уровне лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности», - пояснил Кайрат Сарыбай на пресс-конференции в СЦК.

«В чем преимущество нашего азиатского объединения? В том, что мы умеем договариваться. Процесс СВМДА характеризуется принципом: мы развиваемся уверенно, быстро, по принципу «от простого к сложному», - добавил К. Сарыбай.

Говоря о Каталоге мер доверия, генсек проинформировал, что был обновлен вопрос эпидемиологической безопасности.

«К примеру, один благотворительный фонд, работающий в Казахстане, чтобы наполнить меры доверия конкретным содержанием предложил ряду стран ряд медикаментов, в которых тогда не нуждались в Казахстане. Таким образом, СВМДА - это не только посиделки, выработки каких-то бумаг. Обновленный Каталог тут же начал действовать», - подчеркивает Кайрат Сарыбай.

По его словам, в этом году на уровне Президента Казахстана выдвинута еще одна амбициозная задача - собрать целый совет, который на системной основе изучал бы вопросы продвижения взаимосвязанности на азиатском континенте.

«СВМДА сегодня очень востребовано, и в динамике предлагает все время новые инициативы. Это показывает, что есть стремление всех государств Азии к поиску новых путей сотрудничества, выстраиванию диалога по новым направлениям», - заключил спикер.

Фото: ortcom.kz











