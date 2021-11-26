Мы уходим от дискриминирующего термина «инвалид» - глава ассоциации женщин с инвалидностью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева в ходе юбилейного гражданского форума в Алматы рассказала о новом подходе к политике в отношении людей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в современном обществе остро стоит проблема понимания инклюзии. Главное - не то, как люди с ограниченными возможностями реализуют себя в обществе, а как окружающие относятся к таким людям. Мы не просто говорим о поддержке, мы говорим о полноценном безбарьерном гражданском обществе. Отрадно, что с первых дней независимости нашей страны, нашими НПО активно ведется работа в этом направлении», - сказала министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Ляззат Калтаева начала свое выступление с терминологии.

«Мы находимся в моменте, когда уходит в прошлое несовременный, более того, дискриминирующий термин «инвалид» и приходит новый, отвечающий международному принципу «человек в начале», - термин «лицо с инвалидностью». Почему для движения казахстанцев с инвалидностью это так важно? Потому что новый термин - это новый подход к политике в отношении людей с инвалидностью. Он означает сдвиг парадигмы, где человек перестает быть только объектом благотворительности и социального обеспечения и становится в первую очередь носителем прав человека, равным членом нашего с вами общества. Для нас это очень важно», - сказала спикер.

Она отметила, что у движения людей с инвалидностью независимого Казахстана большая 30-летняя история.

«Мы очень разные… Мы росли и развивались вместе со своей страной, со своим обществом, стать равными членами которого было нашей целью. Могли ли мы представить тогда, 30 лет назад, как изменятся наши ожидания и требования от нашего государства? Мы много говорили о доступности. Но, если тогда это касалось доступа максимум в больницах и собесах, то сегодня мы говорим о доступе к общественному транспорту, туристическим тропам, детским площадкам, избирательным участкам. Мы говорим о доступе к информации. К информации в доступных форматах для людей с разными видами инвалидности. Это и Брайль для людей с нарушениями зрения, язык жестов для людей с нарушениями слуха. Это формат «Простыми словами» для людей с нарушениями интеллекта. Прошлый, 2020 год показал, что многие люди с инвалидностью оказались в информационном вакууме, когда в наш мир пришел COVID-19. И именно наши организации заполняли этот вакуум, чтобы максимально защитить людей с инвалидностью от новой опасной инфекции», - заявила Ляззат Калтаева.

Она подчеркнула, что социальная поддержка со стороны государства в эти два непростых года пандемии не уменьшилась, более того усилилась. Появились новые услуги, виды помощи, появилась ориентация на семью, в которой живет лицо с инвалидностью.

«Но при этом усилились и иждивенческие настроения, люди требуют еще больше и больше пособий, помощи и поддержки, не веря в свои силы и способности. Наверное, сейчас во мне говорит депутат, который знает, что такое бюджет. Я в очередной раз скажу непопулярную вещь, но закрыть все потребности каждого из нас, только увеличивая размер социальной помощи, невозможно и неперспективно в любой, даже самой развитой стране. Нужно вкладывать в потенциал людей с инвалидностью, развивать их компетенции, выводить на открытый рынок труда. Реабилитация должна быть короткой и эффективной, чтобы человек не забыл свои навыки и быстрее вернулся к работе. Над этим работают наши организации, и нужно поддержать их в этом. Нужно ломать стереотипы и предубеждения, помогать преодолевать страхи и неуверенность. Не только у людей с инвалидностью, но и у работодателей, да и у всего общества», - добавила она.

По ее словам, люди с инвалидностью могут и должны быть ресурсом. Это доказывает международный опыт.

«Я уже говорила об избирательных участках, но мы все больше говорим и о том, что люди с инвалидностью должны иметь равные возможности не только избирать, но и быть избранными, участвовать в управлении государством, вносить свой вклад в его развитие. Вносить свой вклад в построение общества без барьеров, общество равных прав и равных возможностей для всех», - заключила Л. Калтаева.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева заявила, что МИОР в 2022 году разработает отдельный проект в этом направлении и пригласила все организации к сотрудничеству.

«Я приглашаю к сотрудничеству все организации для того, чтобы общими усилиями достичь хороших результатов в этом направлении. Действительно, доступ к информации очень важный, актуальный вопрос на сегодняшний день, и мы неоднократно это обсуждаем на специальной комиссии. Сегодня это не только сурдоперевод, но и в целом комплексно необходимо рассматривать эти вопросы», - прокомментировала министр.