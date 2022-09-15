Мы уделяем большое внимание укреплению мира - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время VII съезда лидеров мировых и традиционных религий выработаны интересные предложения по актуальным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все поделились на этом Съезде очень важными идеями и выработали интересные предложения по самым злободневным проблемам. Наверное, самое важное, что мы уделяем большое внимание укреплению мира и доверия между религиями и народами. Мы однозначно осудили и политику силы, и язык насилия, которые вносят вклад во взаимное отчуждение народов, в подрыв государственности и разрыв международной связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Съезда.

«Сегодня, как никогда ранее, очень важно правильно использовать миротворческий потенциал религии для того, чтобы объединять усилия духовных авторитетов в поисках долгосрочной стабильности. Все религии основаны на гуманитарных идеалах, признании важности верховенства, ценности человеческой жизни и стремление к миру и созиданию. Эти фундаментальные принципы должны быть отражены не только в духовной сфере, но также в социально-экономическом развитии различных государств и в международной политике в целом», - считает Глава государства.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.