Мы сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«За три с половиной года, благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации, мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны. Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека, - сказал Глава государства. - Запустили процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширили возможности для созидательной общественной активности и политического участия. Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии».



