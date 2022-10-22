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    11:20, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Мы сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека - Касым-Жомарт Токаев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «За три с половиной года, благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации, мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны. Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека, - сказал Глава государства. - Запустили процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширили возможности для созидательной общественной активности и политического участия. Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии».



    Теги:
    Общество Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Астана для mail.ru Президент
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