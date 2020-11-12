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Мы стали примером для многих стран – Наталья Дементьева о создании АНК

12 Ноября 2020 19:50
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Мы стали примером для многих стран – Наталья Дементьева о создании АНК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своими впечатлениями от участия в заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» Наталья Дементьева.

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«Во-первых, Елбасы говорил о достижениях Ассамблеи за 25 лет. Он напомнил, что когда организовывал эту структуру, мало кто верил в нее, многие считали, что это будет провальным проектом. Но по истечении времени мы видим, что Ассамблея заняла свою нишу среди всех структур», - отметила Н. Дементьева.

По словам собеседницы, сегодня Ассамблея играет первостепенную роль в сохранении межэтнического согласия, несмотря на то, что многие утверждали, что этот орган не несет никакой функции.

«Ассамблея – это ведь не только песни и пляски. Именно она играет важную роль в сохранении межэтнического согласия. И, в первую очередь, благодаря ряду структур, которые входят в состав Ассамблеи. Это и Совет матерей, и Совет старейшин, участвующих в медиации… Об этом говорил и Президент. И, естественно, мне, как человеку, радеющему за статус государственного языка, было отрадно видеть молодежь некоренной национальности, свободно владеющую казахским языком. Если лет 15-20 назад представителей разных этносов, владеющих казахским языком, таких, как я, было очень мало, то сейчас все больше и больше молодежи заинтересовано в том, чтобы знать государственный язык и общаться на нем. Мне понравилось, как Елбасы сказал, что мы дошли до того исторического момента, когда казахский язык действительно превращается в язык межнационального общения. Было видно, что выступающие парни и девушки из разных уголков страны не только знают язык, но и прививают любовь к нему среди своего окружения. Как было отмечено, две трети нашего населения на сегодня уже владеют госязыком. И роль Ассамблеи тут немаловажна», - добавила спикер.

Н. Дементьева также подчеркнула еще один важный вопрос, поднятый на заседании, – это вопрос взаимопомощи и взаимовыручки в период пандемии.

«Волонтерское движение либо просто меценатство… Беда сплотила людей различных этносов в порыве помогать друг другу. Каждый, видя проблему другого, старался прийти на помощь. И в этот момент не было разницы, кто к какому этносу или вероисповеданию принадлежит. На сегодня роль Ассамблеи в этом и заключается – объединить и идти совместно к единой цели. И динамику изменений было видно. Когда-то Первый Президент сделал правильный выбор и правильный шаг, организовав Ассамблею народа Казахстана. Мы стали примером для многих стран», - резюмировала Н. Дементьева.



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#Акмолинская область   #АНК  
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Автор:

Оксана Матасова

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