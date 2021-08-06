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Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы

6 Августа 2021 19:11
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Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин призвал жителей города не нарушать режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас находимся на пике, о котором говорили ранее: о том, что 3-4 августа ожидаем заболеваемость на уровне 1 600 случаев в сутки. Мы видели на этой неделе 1 558, 1 570, практически прогноз сошелся. Тем не менее мы стремимся не допустить дальнейшего роста, хотя наш прогноз был в конце июле: что в середине августа ожидается до 1 900 случаев. Если ничего не делать, то может быть и еще больше», - сказал он.

Он призвал жителей города соблюдать ограничительные мероприятия, быть дисциплинированными и не допустить заполнения коек.

По его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю в Алматы ухудшилась со стабилизацией на уровне около 1,6 тысяч случаев в день. С 28 июля суточная регистрация КВИ превысила 1,5 тысяч случаев, составив 25 544 случаев в июле месяце и 89 035 случаев с начала текущего года.

«После стабилизации третьей волны эпидемии с 8 по 20 июня (плато 11 дней), обусловленной британским вариантом COVID-19 в Алматы и распространением варианта «дельта»-штамма после 20 июля в 25-ых числах началась четвертая волна эпидемии, пик которой в настоящее время практически наступил с 30 июля т.г. с регистрацией порядка 1,5 – 1,6 тыс. случаев в сутки. Прогнозируется рост недельной регистрации случаев КВИ до 12 тыс. случаев со снижением заболеваемости к концу августа месяца», - сказал Бекшин.


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Автор:

Еламан Турысбеков

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