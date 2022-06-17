17 Июня 2022 11:43

Мы реставрируем архитектурные достижения Алматы – аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что с 2023 года будет объявлен конкурс на архитектурный образ, город будет иметь право выбирать лучшие проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На градостроительном форуме аким отметил, что город занимает лидирующие позиции в стране по рейтингу развития креативной экономики.

«Жители Алматы очень талантливы. К сожалению, у нас пока нет необходимой правовой базы для реализации их планов и инициатив, но с 2023 года будет объявлен конкурс на архитектурный образ, город будет иметь право выбирать лучшие проекты. У нас будут проводиться земельные аукционы: кто предложит лучший проект по целевому назначению, тому город будет отдавать предпочтение», - заявил градоначальник.

Ербол Досаев заметил, что Алматы живет архитектурными достижениями, которые были построены в раннее время.

«Мы их реставрируем, приводим в порядок. На самом деле по пальцам можно пересчитать то, что стало символом нового Алматы, нового Казахстана. Я хотел бы, чтобы в городе их стало больше, для этого мы будем создавать условия. Конечно, вопрос жилищного строительства важен, мы от него никуда не убежим, но давайте разделять, что такое архитектура города и что такое решение социальных проблем в виде обеспечения жилья. Должен быть устав или кодекс для города в лице генерального плана, и его нужно неукоснительно соблюдать. Тогда в этом случае будет и сам город, и дальнейшее видение развития города», - сказал Досаев.

По его словам, все что делается в генеральном плане, это не на один год, это на десятилетия, на поколения.

«Хотелось бы привести пример, когда мы приезжаем в Европу и видим архитектурные сооружения, построенные много столетий назад, то восхищаемся тем, как тогда умели строить. Я бы хотел, чтобы и об Алматы в перспективе говорили также», - добавил Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса сообщил, что в предстоящий понедельник пройдет заседание маслихата, где будут приняты важные решения для города. Это вопросы изменения правил застройки и решение о возврате градостроительного совета города.

Ранее сообщалось, что разработку нового генплана завершат до конца года в Алматы.