1 Июля 2022 12:15

Мы работаем так, чтобы вернуть доверие людей – начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О проводимых реформах в органах внутренних дел, проблемах региона и о том, как вернуть доверие граждан корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдыном Кабдулдиновым.

А. Кабдулдинова назначили на должность в январе этого года. На север Казахстана он приехал из южной Алматы.

- Айдын Токтарович, Вы приехали в Северо-Казахстанскую область полгода назад. Каким увидели регион?

- В Северный Казахстан я приехал первый раз в своей жизни. Меня тепло встретили. Люди здесь добродушные. По-хорошему удивило, что первые руководители департаментов дружные, работают слаженно. Погода, конечно, не радует – холодно (смеется). Но можно привыкнуть. По криминогенной обстановке с Алматы сравнивать нельзя. Там в сутки совершается большое количество преступлений, здесь – 12-15. Из них более половины раскрываются в дежурные сутки.

- Если сравнивать полугодия 2021-го и 2022-го года, как изменилась ситуация? Все-таки два последних года были практически карантинными.

- В прошлом году за 6 месяцев зарегистрировали 2 344 преступления, в этом – 2 357. Есть небольшой рост, который как раз связан с тем, что были сняты все ограничения, открылись развлекательные заведения. Рост наблюдается по бытовым убийствам на 8%. Все совершались в состоянии алкогольного опьянения после распития спиртных напитков. Все убийства раскрыты. Снизилось число краж, грабежей, скотокрадства, нанесений тяжких телесных повреждений.

- В этом году какой-то бум с интернет-мошенниствами по всей стране.

- Это, действительно, серьезная проблема. Рост по киберпреступлениям составил более 23%. Зарегистрировали 407 фактов, из которых раскрыты только 93. В основном от интернет-преступников страдают северные регионы, где преобладает русскоязычное население. Звонки от мошенников в основном поступают из России и Украины. Преступники знают анкетные данные и мобильные телефоны руководителей департамента полиции, прокуратуры и других структур. В разговоре оперируют этими сведениями.

- Полицейские проводят большую профилактическую работу. Тем не менее, люди снова и снова попадаются. На Ваш взгляд, что еще можно сделать?

- Работа проводится большая и результаты есть. Много людей, которым звонят мошенники, обращаются на 102, спрашивают, как им поступить. Вы знаете, среди обманутых граждан были даже те, кто принимал участие в наших совещаниях. Объясняют тем, что мошенники так уверенно и ловко разговаривают, что невозможно не поверить им. Сейчас во всех кинотеатрах перед началом сеанса будут включать профилактические ролики, их демонстрируют в автобусах, социальных сетях.

- Существует мнение, что отличительная особенность Петропавловска в большом количестве патрульных машин на улицах...

- У нас патрульных не хватает, на самом деле (улыбается). Каждый день наряды заступают на дежурство. Они выезжают практически на все вызовы – около 90-100 в сутки - дают подтверждение и вызывают следственно-оперативную группу. Им по рации передают информацию обо всех чрезвычайных происшествиях в городе и они первыми приезжают на место. У каждого свой маршрут, они не имеют права останавливаться без необходимости. Только если совершено грубое нарушение правил дорожного движения. По городу машины патрульной полиции ездят с профилактической целью.

- И тем не менее в Петропавловске каждый день происходит большое количество аварий. Хотя город небольшой, много знаков, ограничивающих скорость, видеокамер. С чем это связано?

- В этом году в регионе зарегистрировали 10 тыс. новых автомобилей. Не нужно исключать недисциплинированность водителей. Не лучшую роль сыграла отмена обязательного обучения в автошколе. Сейчас достаточно сдать экзамен и получить права. Зачастую водители плохо знают правила. Страшно за других участников дорожного движения.

- Вы упомянули о том, что не хватает патрульных полицейских. В департаменте дефицит кадров?

- У нас открыты около 200 вакансий, то есть не хватает 9% сотрудников. Дефицит кадров в основном в наружной службе: участковые, патрульные полицейские, оперуполномоченные. Когда пришел в регион, поинтересовался, почему столько вакантных мест. Пояснили, что такая картина наблюдается с 2012-го года, после аттестации.

- Чем объясняют причины увольнения сами сотрудники? Для небольшого регион 9% вакантных мест – много...

- Сейчас проводим анализ по текучести кадров. Загруженность нельзя назвать высокой. Заработную плату поднимают. Сейчас молодой лейтенант без опыта при устройстве на работу получает 167 тыс. тенге. Предоставляется денежная компенсация за квартиры – 26 тыс. тенге на одного члена семьи. Неплохой соцпакет. Внутренних конфликтов в департаменте нет, морально-психологический климат стабильный. При увольнении опрашиваем, говорят, что находит более оплачиваемую работу. Стараемся удержать сотрудника, переводим на другую службу. Некоторые остаются. Наши кадровики выезжают в учебные заведения, читают лекции, рассказывают о работе в полиции. Выпускники приходят. За молодыми сотрудниками закрепляем наставников.

- Долгие годы у людей складывалось мнение о полиции, как об органе карательном. Полицейскими пугали детей, боялись обращаться к ним за помощью. Как можно разрушить этот стереотип?

- На это нацелена сервисная модель полиции. Ее основные принципы: открытость, доступность и быстрое реагирование на обращения граждан. Раньше полиция работала на раскрытие преступления и наказание преступника. Сервисная модель полиции – это предупреждение вместе с общественностью, пресечение правонарушений.

- Вы считаете это более эффективной моделью работы? По-моему, только загруженность сотрудников возросла...

- Пилотный проект был запущен в Карагандинской области, он дает положительные результаты. В нашем регионе они тоже есть. Для полицейских же ничего не изменилось в плане нагрузки. Сервисная модель – для людей. Раньше написать заявление в полицию – целый квест. Нужно было обратиться в РОВД, далее заявление отправляли начальнику, заместителю, руководителю отдела и только потом участковому. Сейчас участковый принимает заявления в опорном пункте и моментально реагирует на все обращения.

- Модульные посты – это тоже часть сервисной модели работы? Горожане говорят, что не видят там полицейских...

- Сотрудники полиции находятся на постах в режиме 24/7. Они делают обходы и, возможно, в этот момент люди замечают, что их нет на месте. К полицейским в модульных постах обращаются по разным вопросам. Приведу пример, когда в феврале в Петропавловске потерялась 3-летняя девочка, ребенок остался в автобусе. Водитель передал ее участковому инспектору полиции. Девочка перестала плакать, как только увидела человека в форме. Несколько часов провела в модульном посту, вела себя спокойно. Доверяла полицейским. Это говорит о том, что принцип сервисной модели работает. Ей мама, вернувшись с работы и обнаружив пропажу ребенка, в панике прибежала в модульный пост, расположенный вблизи дома. Участковый инспектор уже владел информацией о местонахождении девочки, находившейся на тот момент на другом конце Петропавловска.

- Как Вы работаете с самим сотрудниками? Не секрет, что некоторые ведут себя не вполне корректно, чувствуют себя словно хозяевами положения...

- Не скрываем, что есть такие сотрудники. Но с ними ежедневно проводим разъяснительную и профилактическую работу, изучаем с ними кодекс чести полицейского, все законы, которые нас касаются. У всех инспекторов есть нагрудные жетоны, их ежедневно мониторим. В случае нарушения, сотрудника привлекаем к ответственности. Каждый день на утреннем разводе до личного состава доводится информация о вежливом и внимательном обращении с гражданами.

- Можно ли вернуть доверие людей?

- Конечно, можно. Мы над этим трудимся. На это нацелена сервисная модель работы полицейских. Сейчас открываем участковые пункты, совмещенные с жильем. Чтобы участковый был постоянно на связи с жителями обслуживаемого им участка. Проводят еженедельные сходы с населением. Люди положительно реагируют. Ко мне на прием можно попасть в любое время, независимо от установленных часов. Наши сотрудники работают днем и ночью.