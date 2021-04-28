Мы проводим операции, о которых 30 лет назад я только читала – казахстанский врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» Инна Гловацкая выступила на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас справедливо критикуют нашу систему здравоохранения, отдельные ошибки медиков. Но я знаю точно, ни одна система здравоохранения мира не была готова к такой масштабной эпидемии. Как практикующий медик, я также точно знаю, что Казахстан выглядит в этой ситуации достойно. Я начинала работать в тяжелые 90-е годы. И могу сказать: изменения в нашем здравоохранении колоссальные. Мы проводим операции, о которых 30 лет назад я только читала», - сказала Инна Гловацкая.

Она вспомнила случай из своей практики.

«В наш кардиохирургический центр поступил мужчина 43-х лет. Выражаясь простыми словами, у него началось кровотечение из расслоения аорты. Более 6 часов мы всей командой боролись за жизнь больного. Была выполнена сложнейшая операция – заменили часть расслоившейся аорты и ее дуги, аортальный клапан. Больной остался жив. Но я хочу сказать вот о чем: вспоминая, этот случай, как сейчас вижу глаза больного, молящие о помощи, и с содроганием думаю: а ведь он был обречен, если бы у нас в регионе не было такого кардиохирургического центра, который Вы, Нурсултан Абишевич, открывали вместе с нами в 2012 году. А такие центры сейчас есть практически во всех регионах. Спасибо Вам за это», - поблагодарила врач.

«Пандемия еще не закончилась. Мы, медики, в буквальном смысле, работаем месяцами, не отходя от больных. При лечении заболели тысячи медицинских работников. Есть и те, кто погиб в этой борьбе. Но мы ощущаем постоянную поддержку: Вашу, Нурсултан Абишевич, Главы государства, Ассамблеи народа Казахстана. Я хочу выразить от всех казахстанских медиков слова глубокой благодарности. В нас вселяет уверенность и то, что сегодня Вы, Касым-Жомарт Кемелевич, лично и вплотную занимаетесь вопросами борьбы с коронавирусом, вакцинацией населения», - заявила И. Гловацкая.

«Я горжусь, что в моей стране создали свою вакцину. Таких стран в мире всего 5. Хочу обратиться к соотечественникам – помогите нам спасти ваше здоровье и жизни, соблюдайте все меры предосторожности, вакцинируйтесь», - заключила она.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.