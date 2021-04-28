Мы проводим операции, о которых 30 лет назад я только читала – казахстанский врач
«Сейчас справедливо критикуют нашу систему здравоохранения, отдельные ошибки медиков. Но я знаю точно, ни одна система здравоохранения мира не была готова к такой масштабной эпидемии. Как практикующий медик, я также точно знаю, что Казахстан выглядит в этой ситуации достойно. Я начинала работать в тяжелые 90-е годы. И могу сказать: изменения в нашем здравоохранении колоссальные. Мы проводим операции, о которых 30 лет назад я только читала», - сказала Инна Гловацкая.
Она вспомнила случай из своей практики.
«В наш кардиохирургический центр поступил мужчина 43-х лет. Выражаясь простыми словами, у него началось кровотечение из расслоения аорты. Более 6 часов мы всей командой боролись за жизнь больного. Была выполнена сложнейшая операция – заменили часть расслоившейся аорты и ее дуги, аортальный клапан. Больной остался жив. Но я хочу сказать вот о чем: вспоминая, этот случай, как сейчас вижу глаза больного, молящие о помощи, и с содроганием думаю: а ведь он был обречен, если бы у нас в регионе не было такого кардиохирургического центра, который Вы, Нурсултан Абишевич, открывали вместе с нами в 2012 году. А такие центры сейчас есть практически во всех регионах. Спасибо Вам за это», - поблагодарила врач.
«Пандемия еще не закончилась. Мы, медики, в буквальном смысле, работаем месяцами, не отходя от больных. При лечении заболели тысячи медицинских работников. Есть и те, кто погиб в этой борьбе. Но мы ощущаем постоянную поддержку: Вашу, Нурсултан Абишевич, Главы государства, Ассамблеи народа Казахстана. Я хочу выразить от всех казахстанских медиков слова глубокой благодарности. В нас вселяет уверенность и то, что сегодня Вы, Касым-Жомарт Кемелевич, лично и вплотную занимаетесь вопросами борьбы с коронавирусом, вакцинацией населения», - заявила И. Гловацкая.
«Я горжусь, что в моей стране создали свою вакцину. Таких стран в мире всего 5. Хочу обратиться к соотечественникам – помогите нам спасти ваше здоровье и жизни, соблюдайте все меры предосторожности, вакцинируйтесь», - заключила она.
Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.