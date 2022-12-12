Мы просто теряем инвесторов - Касым-Жомарт Токаев о пуле проектов

12 Декабря 2022, 12:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сопровождение реализации инвестиционных проектов – это зона ответственности акимов. Об этом предупредил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Далее перейдем к инвестиционной политике. По моему поручению сформирован единый пул инвестиционных проектов. Однако в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов – это всего 15%. За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что Министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Поэтому еще раз подчеркну – сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) – это зона ответственности акимов. Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились», - обратился Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев попросил Премьер-министра еще раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение.