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Мы продуктивно обменялись мнениями – Президент РК о встрече глав государств СНГ
14 Октября 2022, 14:18

Мы продуктивно обменялись мнениями – Президент РК о встрече глав государств СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В узком составе мы продуктивно обменялись мнениями по самым актуальным вопросам нашего дальнейшего сотрудничества, наметили главные приоритеты развития Содружества независимых государств», - сказал Глава государства, выступая на заседании в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый полноценный саммит СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.

«Это в принципе радостное событие, что мы вновь собрались здесь, в нашей столице», - добавил Президент РК.

Ранее сообщалось, что в узком формате главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательствовать – Республика Казахстан и Российская Федерация.

В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.


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