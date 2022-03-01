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Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
1 Марта 2022 21:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По ситуации в Украине. Мы призываем обе страны приложить максимум усилий для достижения диалога и начать работу над мирным урегулированием. Иного пути нет. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
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«Худой мир лучше доброй ссоры». Без мира не будет развития. Казахстан готов предоставить свое содействие, при необходимости», - отметил Президент РК.
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