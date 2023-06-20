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Мы привержены укреплению и продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном - Франк-Вальтер Штайнмайер

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 12:07
Мы привержены укреплению и продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном - Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан является ключевым партнером Германии в Центральной Азии. Об этом заявил Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с Главой нашего государства в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы бы хотели инициировать сегодня новое сотрудничество между германским научным учреждением и казахстанским. Например, сфера устойчивого инженерного дела является еще одной инициативой. Мы обсуждали важность также среднего коридора, который с одной стороны важен для интересов обеих наших сторон. Я думаю, у нас есть много общего. В являетесь ключевым партнером в Центральной Азии», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

«Мы поддерживаем курс реформ в Казахстане, который был инициирован вами. Мы в Германии в курсе, что вы не только боретесь против коррупции и вы ваше Правительство работает над этим, вы также отменили смертную казнь, восстановили Конституционный суд, укрепляете Парламент. Я думаю, что это является подтверждением того, что вы следуете своему курсу, о котором вы заявляете в мире и населению Казахстана, о котором вы объявили, когда вступил на должность Президента. Мы привержены укреплению и продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном», - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.


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