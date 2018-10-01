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Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой - Президент

5 Октября 2018 11:22 189
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Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ». 

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«Мы за годы Независимости провели большую работу. Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой, обеспечили мир и общественное согласие, это наше большое богатство.

Мы провели качественные и имеющие историческую важность структурно-конституционные и политические реформы. Для повышения авторитета Казахстана в международном сообществе, для повышения его геополитической роли в регионе мы также провели большую работу и достигли этого.

Сегодня Казахстан знают в мире, как избранного международного партнера по решению региональных и глобальных проблем», - отметил Президент, выступая в Акорде.

Казахстан является первым государством в СНГ и Центральной Азии, избранный мировым сообществом для проведения международной выставки «Экспо-2017». Мы первыми среди государств СНГ провели саммит ОБСЕ в 2010 году и приняли совместное заявление, в этом веке никто не проовдил такое собрание. На саммите собрались главы 57 государств, мы также собирали глав исламских государств и несколько раз прводили большие меропрития. Поэтому наша Астана стала площадкой, которой доверяет международное сообщество. 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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