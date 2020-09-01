Мы получили обстоятельные ответы на все вопросы - Ахмед Мурадов о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы получили практически на все наши вопросы обстоятельные ответы от руководителя нашего государства. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ахмед Мурадов, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на совместном заседании палат Парламента наш Президент выступил с Посланием народу. Это Послание очень ожидаемо, на него большие надежды и мы получили практически на все наши вопросы обстоятельные ответы от руководителя нашего государства», - сказал Ахмед Мурадов.

Депутат также добавил, что за время пандемии «мы потеряли очень много достойных соотечественников, в том числе членов АНК».

«И первый вопрос, на который обратил внимание Президент, к самому коронавирусу, подходам, оценкам, объективности, правдивости и необходимости в дальнейшем строить всю работу на основании объективной информации, чтобы не попадали в зону случайных и не случайных обстоятельств», - резюмировал мажилисмен.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.