Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий - посол Великобритании в РК Кэйти Лич

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий. Об этом сообщила в сети Twitter посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич, передает МИА «Казинформ».

«Шокирована насилием и разрушениями с которыми столкнулись жители Алматы за последнюю неделю. Другие города также пострадали от насильственных нападений. В день национального траура, от имени Правительства Её Величества выражаю наши глубокие соболезнования семьям и близким трагически погибших. Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после этих разрушительных событий», - написала посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич.