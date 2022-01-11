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Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий - посол Великобритании в РК Кэйти Лич

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 11:00
Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий - посол Великобритании в РК Кэйти Лич

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий. Об этом сообщила в сети Twitter посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич, передает МИА «Казинформ».

«Шокирована насилием и разрушениями с которыми столкнулись жители Алматы за последнюю неделю. Другие города также пострадали от насильственных нападений. В день национального траура, от имени Правительства Её Величества выражаю наши глубокие соболезнования семьям и близким трагически погибших. Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после этих разрушительных событий», - написала посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич.


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