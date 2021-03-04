Мы ожидаем принятия полномасштабного плана развития Кашагана - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы ожидаем принятия полномасштабного плана развития Кашагана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с руководителями нефтегазовых компаний-членов Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

Заслушав совместный отчет по проработке вопросов, поднятых на предыдущем заседании Совета в ноябре 2020 года, Президент Казахстана отметил значительный прогресс.

В данном контексте Глава государства сделал ряд важных заявлений.

В частности, он акцентировал внимание на своевременном исполнении договоренностей по крупным нефтегазовым проектам.

Президент отметил, что Правительство и инвесторы пришли к общему пониманию, а также указал на важность обеспечения их полной реализации и принятия по ним оперативных решений.

– Несмотря на пандемию, проект будущего расширения Тенгиза реализуется по графику. Окончательное инвестиционное решение по проекту расширения Карачаганского месторождения является еще одним примером слаженной работы. В данный момент мы ожидаем принятия полномасштабного плана развития Кашагана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Во встрече в онлайн-формате приняли участие главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Бёрден, исполнительный вице-президент по вопросам добычи Chevron Джеймс Джонсон, вице-президент CNPC Хуан Юн Чжан, директор по upstream бизнесу компании Eni S.p.A Гуидо Бруско, президент ExxonMobil Global Projects Нил Даффин, вице-президент по Каспию и Южной Европе Total E&P Кристин Хили.