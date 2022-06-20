Мы отстаем по научному обеспечению аграрной отрасли – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев поднял проблемы отечественного сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объясняя причины продовольственной инфляции, мы часто ссылаемся на импорт дорогих товаров. Но это не всегда так. В частности, себестоимость многих видов сельхозпродукции начиная с нашей главной культуры - пшеницы, у наших соседей ниже чем у нас. Почему так? Потому что мы значительно отстаем от них по научному обеспечению аграрной отрасли. Хочу привести пример, за последние 15 лет урожайность яровой пшеницы в России увеличилась на 30%, а у нас всего лишь на 15%, то есть вдвое меньше», - сказал Ахылбек Куришбаев на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, основную часть технологической линейки для сельскохозяйственного производства Казахстан закупает из-за границы.

«Дошло до того, что 70% сортов зерновых, а по ряду культур до 100% завозим из других стран. Надо прямо сказать, если Российская Федерация запретит экспорт семян, то Северный Казахстан останется без сортового материала. Сейчас казахстанская аграрная наука находится на самом дне своего развития. В прошлом году аграрные НИИ бюджетное финансирование получили только в сентябре, то есть через 8 месяцев, а в этом году ученые до конца мая сидели без зарплаты», - отметил сенатор.

Он напомнил, что в свое время совместно с зарубежными партнерами с учетом лучшего мирового опыта были подготовлены проекты организации международного аграрного научного центра в Шортанды, современных аграрных исследовательских университетов, но все они не нашли финансовой поддержки Правительства.

«Сегодня по ценам на полках магазинов мы видим, к чему привела такая экономия. В заключении хочу отметить, что это лишь один из примеров отсутствия стратегического подхода в реализации государственных программ. На мой взгляд, у всех предыдущих правительств есть одна хроническая болезнь – чрезмерное увлечение краткосрочными проектами, как говорили тогда в министерствах, главное - «добиться быстрых побед» и показать руководству быстрые результаты. Поэтому у нас каждый министр – это новый проект. Поэтому в управлении большинства отраслей экономики не хватает системности, преемственности политики, а главное - современных технологических решений», - добавил депутат.