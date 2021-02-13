Мы отслеживаем социальные сети и ведем мониторинг по каждому району - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжаются отчетные встречи акимов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жуалынском районе, как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на отчете перед сельчанами районного акима Нарбая Ергебекова побывал глава жамбылского региона Бердибек Сапарбаев.

В райцентре селе Б. Момышулы, в Доме культуры, аким района рассказал о работе, проделанной в 2020 году и планах на предстоящий период.

Говоря о реализации государственных программ, спикер отметил, что в рамках этих программ профинансировано 38 проектов. Кроме того, на рассмотрение областной конкурсной комиссии по предоставлению государственных безвозмездных грантов было направлено 44 проекта. В результате два жуалынских предпринимателя получили гранты и смогли начать свое дело. Также через четыре микрокредитные организации района 3 491 человек получил кредиты на общую сумму около 2,7 миллиарда тенге.

По словам Нарбая Ергебекова, наблюдается тенденция роста в аграрном секторе района, есть достижения и в сферах образования, здравоохранения и культуры.

После завершения доклада смогли высказаться и присутствующие жители. В частности, председатель совета ветеранов села Б. Момышулы Кемелбек Дауренов поблагодарил руководство района и области за работу, проделанную для улучшения инфраструктуры населенных пунктов.

«В течение последних лет жители девяти сел получили питьевую воду, в семи селах появился природный газ. Но хотелось бы, чтобы эта работа продолжилась. Еще семь населенных пунктов ждут подведения голубого топлива», - сказал он.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что свои вопросы и предложения жители должны в первую очередь адресовать акиму района.

«Мне известно, что в Жуалах много проблем. Вы можете задавать свои вопросы открыто, чтобы мы могли найти пути их решения», - подчеркнул он, приглашая всех желающих к открытому диалогу, и сам высказался о положении дел в районе.

«В настоящее время Жуалынский район не полностью использует свои возможности. Он занимает последнее место в привлечении инвестиций. В прошлом году не были востребованы проекты в сфере предпринимательства. Показатели по производству сельскохозяйственной продукции не самые высокие - увеличение отмечается всего на один процент. В районе зарегистрировано 500 предпринимателей, но реально работают лишь 16», – констатировал аким области.

Глава региона сам давал разъяснения по некоторым поднятым жуалынцами проблемам.

«Мы отслеживаем социальные сети, ведем мониторинг по каждому району. В Жуалынском районе много проблем в здравоохранении и образовании. И ответы на вопросы жителей не всегда поступают своевременно, отсюда и недовольство. Между тем Президент страны Касым-Жомарт Токаев постоянно обращает внимание на то, что мы строим «слышащее государство». То есть местные исполнительные органы обязаны вовремя реагировать на все обращения населения. Нужно работать на опережение, проводить разъяснения государственных программ, рассказывать о мерах поддержки, о субсидировании».

Если фермерам не хватает пастбищ, заметил глава региона, то необходимо привлекать под эти цели земли лесного фонда. Также можно увеличивать и посевные площади. Следует активизировать работу по повышению качества семян, использовать удобрения, внедрять современные технологии.

«Мы сегодня помогаем фермерам приобретать дождевальные установки, строить скважины, чтобы увеличить площади орошаемых земель. Кроме того, необходимо сконцентрировать внимание на укрупнении мелких хозяйств, что позволит им приобретать сельхозтехнику. Чтобы люди получали прибыль, им необходимо показать, где она возможна. В противном случае экономика района так и останется на низком уровне. Мы ставим задачу увеличить производство жуалынского картофеля, который славился в свое время на весь Союз. Также нужно обратить внимание на переработку молока», - определил первоочередные задачи для работы акиму района Нарбаю Ергебекову Бердибек Сапарбаев.