21 Июля 2022 12:17

Мы открыты к любым форматам сотрудничества – Президент РК обратился к главам стран ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны Центральной Азии к любым форматам двустороннего и многостороннего сотрудничества на площадке Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Касым-Жомарта Токаева, МФЦА может стать платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты.

«Укрепление социально-экономической стабильности региона сейчас во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций. По оценкам международных экспертов, наш совокупный потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до $170 млрд, в том числе в несырьевые отрасли – около 70 млрд», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Президент РК отметил, что МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран мира. Для повышения инвестиционной привлекательности региона разработан новый продукт – «AIFC Multipass».

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.

Фото: t.me/bort_01