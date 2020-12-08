Мы определили для себя простую и понятную формулу искоренения коррупции - Алик Шпекбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на онлайн-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, рассказал о системе противодействия коррупции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Шпекбаев отметил, что система противодействия коррупции Казахстана не стоит на месте.

«В этом году мы стали членом ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), и уже в следующем году состоится наш первый мониторинг. За годы независимости антикоррупционная политика нашей страны прошла долгий путь своего становления и продолжает совершенствоваться на основе передовых международных стандартов. Осознавая важность комплексного подхода, мы проводим антикоррупционную реформу, ставя во главе угла политическую модернизацию», - говорит Алик Шпекбаев.

Спикер добавил, что за последний год по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева декриминализирована клевета, либерализован порядок организации и проведения митингов, упрощена регистрация политических партий, введены институт политической оппозиции и 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках.

«Логическим продолжением демократизации страны станут искоренение коррупции, а также введение прямых выборов акимов сельских округов, разработка закона «Об общественном контроле» и создание единого института для онлайн-петиций граждан. Принят ряд важных законодательных мер в контексте усиления превенции коррупции, это так называемые пакеты президентских антикоррупционных реформ», - добавил он.

Кроме того, А. Шпекбаев напомнил, что уже год действуют институты отставки и ответственности руководителей за недостаточную превентивную работу в коллективе. За коррупцию подчиненных отправлены в отставку шесть политических служащих, привлечены к дисциплинарной ответственности четыре политических и 34 административных служащих. Данная новелла стала действенным превентивным инструментом и стала оказывать существенное влияние на качество отбора кадров.

Глава агентства, подчеркнул, что определен новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы, главная особенностью которой стало широкое вовлечение общественности. Усилена ответственность за коррупции в квазигоссекторе, законодательно закреплены основы антикоррупционного комплаенса в нацкомпаниях.

«В целях минимизации конфликта интересов мы добились ограничения совместной службы родственников в одной организации, запрета на получение подарков любой стоимости. Все эти инициативы были реализованы в рамках первого и второго пакетов реформ Главы государства. До конца года ожидается принятия третьего пакета, ощутимо ужесточающего антикоррупционное законодательство.

Во-первых, будет введен запрет для госслужащих на владение банковскими счетами в иностранных юрисдикциях. Во-вторых, исключается возможность применения условно-досрочного освобождения за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. В-третьих, усиливаются санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве. Все эти инициативы одобрены нижней палатой Парламента и в настоящее время рассматриваются Сенатом.

Следует отметить, что решение об ужесточении ответственности было принято, исходя из существующего сегодня общественного запроса на принципиальное и бескомпромиссное искоренение коррупции.

Мы определили для себя простую и понятную формулу искоренения коррупции. Это сочетание эффективной превенции, масштабного просвещения, конструктивного партнерства и действенных уголовно-правовых мер. По всем этим направлениям мы добиваемся результатов, прежде всего благодаря масштабному вовлечению гражданского общества. Сегодня наши общественные партнеры не только генерируют креативные идеи, но зачастую сами координируют их реализацию. В результате мы видим все большую открытость, прозрачность и подотчетность государственного аппарата», - сказал А. Шпекбаев.

Отмечается, что общенациональный проект «Адалдық алаңы», нацеленный на искоренение бытовой коррупции, объединил порядка 80 тысяч активистов антикоррупционного движения. В рамках данной инициативы продолжается форсированная цифровизация трансформации деятельности госорганов. Уже более 90% госуслуг доступны в электроном виде. Для оперативного и безбарьерного оказания оставшейся доли госуслуг большей частью местных исполнительных органах созданы специальные сервисные центры.

Доказали свою эффективность специальные мониторинговые группы, отслеживающие реализацию антикоррупционной стратегии. Действенным инструментом контроля за расходованием бюджетных средств стала Интерактивная карта открытых бюджетов, где размещены данные о госрасходах на сумму свыше 20 млрд долларов.

«Мы также запустили проект «Ашық бюджет», призванный повысить финансовую грамотность казахстанцев в контексте расходов бюджета. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайшее время наши усилия будут направлены на дальнейшую имплементацию международно признанных антикоррупционных стандартов, вытекающих из рекомендации ОЭСР, ГРЕКО, ООН», - заключил глава агентства.