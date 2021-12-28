Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости строительства АЭС заявил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов (электроэнергии - корр.), мы были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки с Российской Федерации незапланированные. Соответственно мы сделали сейчас баланс производства потребления электроэнергии до 2035 года. Мы одназначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минэнерго добавил, что строительство атомной электростанции займет немало времени.

«Надо понимать, что строительство любой станции, и, в первую очередь, АЭС - это вопрос небыстрый, на это уходит достаточно длительный период времени, в среднем до 10 лет», - добавил Магзум Мирзагалиев.

При этом, как заверил министр, будет особое внимание уделено вопросам безопасности населения.



