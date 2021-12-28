Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС – Магзум Мирзагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости строительства АЭС заявил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году мы стали свидетелями определенных дефицитов (электроэнергии - корр.), мы были вынуждены импортировать электроэнергию, у нас были перетоки с Российской Федерации незапланированные. Соответственно мы сделали сейчас баланс производства потребления электроэнергии до 2035 года. Мы одназначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.
Глава Минэнерго добавил, что строительство атомной электростанции займет немало времени.
«Надо понимать, что строительство любой станции, и, в первую очередь, АЭС - это вопрос небыстрый, на это уходит достаточно длительный период времени, в среднем до 10 лет», - добавил Магзум Мирзагалиев.
При этом, как заверил министр, будет особое внимание уделено вопросам безопасности населения.
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