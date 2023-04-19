Мы обязательно возродимся - ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В этом году футбольный клуб «Тараз» неожиданно оказался в Первой лиге национального первенства. По некоторым данным, команда самостоятельно попросилась в низший дивизион по финансовым соображениям, хотя по спортивному принципу должна была остаться в Премьер-лиге. Почему так произошло, рассказал руководитель ФК «Тараз» Жандос Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слово «добровольно» в этом случае необоснованно, - сказал глава клуба. - Если бы не ряд обстоятельств, мы никогда не пошли бы на такой шаг. 2021 год клуб закончил с убытками более миллиарда тенге. В 2022 году нам предстояло их погашать, а в республике был введен лимит на финансирование профессиональных клубов – не более 1,2 млрд тенге. У нас была сложная задача – развивать не только главную команду, игравшую в Премьер-лиге, но и содержать две молодежные команды и футбольный центр, где занимаются 500 детей. Молодежные команды участвовали в Первой и Второй лигах, а дети играют в первенстве страны. А это - тренеры, специалисты, выезды, командировки, инвентарь, экипировка и так далее».

Спикер отметил, что в такой ситуации клуб, тем не менее, пытался погашать долги по зарплате и вести текущую деятельность. Основная команда вначале была в лидерах, даже выходила на первую строчку, одержав ряд ярких побед, а стадион в Таразе заполнялся до 10 тысяч болельщиков.

«Работать в условиях жесткого ограниченного финансирования было непросто. С чего началась полоса неудач? В том числе из-за ухода ряда игроков. Бауыржан Байтана был мотором команды. Травмы других ведущих ребят. А хорошо усилиться мы не имели финансовой возможности. Тем не менее, по спортивному принципу остались в Премьер-лиге и не допустили роста имевшейся на начало года задолженности. Но всё же она имелась. По итогам сезона из-за финансовых проблем мы получили бан – запрет на регистрацию новых игроков со стороны КФФ, УЕФА и ФИФА. Нам официально объявили о возможных санкциях, в том числе по переводу в Первую лигу», - пояснил Жандос Ахметов.

Просчитав ситуацию, в клубе решили, что в этом случае появится возможность выйти из создавшегося положения, погасить задолженность по зарплате и по другим обязательствам.

«Скажу откровенно – клуб был на грани банкротства, - продолжил спикер. - Нам надо было решать – либо закрытие клуба и автоматическое снятие всех долгов, либо Первая лига с выполнением всех обязательств. Объявить клуб банкротом мы не могли по той причине, что у нашей команды большая история. Мы чемпионы страны 1996 года, дважды серебряные призеры чемпионата, обладатели и несколько раз финалисты кубка. Жамбылский клуб дал футбольному миру таких легенд, как Евгений Яровенко, Вахид Масудов, Ваит Талгаев. Сегодня на слуху имена игроков национальной сборной страны Бахтияра Зайнутдинова, Бауыржана Исламхана, Абылайхана Жумабека. Были в истории клуба и такие известные мастера, как Антон и Рохус Шох, Нуркен Мазбаев, Диас Камелов, Мурат Тлешев, Азамат Ниязымбетов, Азиз Анарметов и целая россыпь других талантливых игроков. Навсегда закрыть клуб с такой историей было бы большой ошибкой. Потому мы выбрали сохранение клуба, пусть даже в Первой лиге».

Руководитель ФК «Тараз» отметил, что клуб благодарен акиму Жамбылской области Нуржану Нуржигитову, который, несмотря на переход команды в низший дивизион, не стал урезать бюджет команды. Одной из задач глава региона поставил именно погашение образовавшейся задолженности.

«Сегодня финансовое положение клуба улучшается, будем работать над увеличением финансирования, главным образом за счет спонсоров. В прошлом году нам удалось привлечь к сотрудничеству ряд компаний, в том числе ТОО «Казфосфат», мы признательны за оказанную поддержку, но в этом году у них много обязательств перед своими работниками. Прорабатываем вопросы сотрудничества с другими спонсорами. Что касается спортивной составляющей, то мы должны воспитать наших ребят полноценными игроками хорошего уровня, обкатать их в Первой лиге. Думаю, пока начало неплохое. Хочу заверить болельщиков – если решим до конца все финансовые обязательства, то в ближайшем будущем будем ставить задачу выхода в Премьер-лигу. Мы хотим вернуть болельщикам тот футбол, который они любят», - говорит Жандос Ахметов.

По словам спикера, в ФК «Тараз» ставка снова будет сделана на своих воспитанников. Игроки из прошлогоднего состава клуба доказали свою востребованность, нашли себе команды. Даже молодые игроки, перешедшие в команды Первой лиги, взяты под выполнение максимальных задач.

«Делаем ставку на своих воспитанников, в основном 17 - 19 лет. Они росли в нашем футбольном центре, для них это большой шанс. Хочу попросить болельщиков команды «Тараз» верить в наш клуб. Я понимаю, как они переживают за команду, оказавшуюся в Первой лиге. Но главное, нам удалось избежать банкротства. Спасибо тем, кто и сегодня остается с нами. В этом году по просьбе фанатов мы организовали автобус на игры в Шымкент в рамках кубка страны, и они нас здорово поддерживали. Первый матч Первой лиги тоже собрал полные трибуны стадиона «Жастар». И болельщики говорят нам - мы будем приходить, даже если вы будете в пятой лиге. Такая поддержка нас окрыляет. Мы обязательно возродимся и получим второе дыхание», - резюмировал руководитель ФК «Тараз» Жандос Ахметов.