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    13:57, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости коронавирусом во всех регионах поручил в срочном порядке Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за рейтингами и из-за страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    «Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан. Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно. Прошел уже почти год с начала пандемии, и реагировать нужно с учетом полученного опыта», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.




    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Правительство РК
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