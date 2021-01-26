Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости коронавирусом во всех регионах поручил в срочном порядке Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за рейтингами и из-за страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов», - заявил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан. Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно. Прошел уже почти год с начала пандемии, и реагировать нужно с учетом полученного опыта», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.







