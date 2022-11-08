Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны – Президент Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахстан – светское государство. Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны. На протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом. Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи», - заявил Глава государства.

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