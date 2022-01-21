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Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев

21 Января 2022 12:14
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Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Диверсифицированная экономика в Казахстане так и не была построена. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома. Первый - переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что финансирование этих преобразований осуществлялось за счет приватизации государственного имущества, оставшегося в наследство от советского прошлого.

«На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь, в добывающую отрасль и банковскую сферу. Эти финансы питали казахстанскую экономику и придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное гсударство. Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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