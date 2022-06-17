17 Июня 2022 21:51

Мы не признаем квазигосударственных объединений - Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Разные мнения, общество у нас открытое. Современное международное право - это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие - это целостность государства и право нации на самоопределение. И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Если право нации на самоопределение будет реализовано, то на земле возникнет более 500 государств, и будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Глава государства.