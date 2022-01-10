Мы не позволим покушаться на наш государственный суверенитет – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма, и, тем более, боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что будет все делаться для защиты суверенитета государства.

«Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства», - добавил Касым-Жомарт Токаев.