Мы не оставляем надежды на их возвращение - жена пропавшего альпиниста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Супруга одного из пропавших альпинистов Мурата Отепбаева Шахаризада Шахбутова поблагодарила спасательную группу и выразила надежды на возвращение альпинистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что, несмотря на суровые погодные условия, сделаны все сверхвозможное. От себя и от имени семьи хочу выразить благодарность госораганам обеих стран. Спасибо всем, кто помогал, пилотам, альпинистам, консулу, особенно, спасательной группе. Ребята работали много дней и ночей. Не спали. Работали сообща, делали все возможное. На сегодня мы не оставляем надежды на возвращение ребят. Верим в лучший исход. Спасибо ещё раз всем», - сказала жена Мурата Утепбаева.

Ранее сообщалось о завершении поиска пропавших альпинистов. Подробности поисковой операции рассказал член спасательной группы, старший лейтенант Василий Пивцов.

«18 августа в 23:00 поступила команда на сбор. Мы прибыли в ЦСКА. В 4:00 19 августа мы прибыли в аэропорт Бурундая, откуда вылетели в 13:00 часов. Потом прибыли на территорию альп-лагеря Хан Тенгри. На следующий день, 20 августа, в 9:00 был совершён вылет по маршруту Каркара - Южный Иримчек вертолетом КЧС. Облёт места трагедии, общее количество проходов над предполагаемым места трагедии - 8, максимальное приближение к склону было 70 метров. Визуально каких-либо следов живых людей или тел не было обнаружено. Сканирование тепловизоров также не дало результатов. 21 августа в районе пика Победы была плохая погода,, 22 августа также был совершен вылет. Облёт места трагедии, общее количество проходов – 14, на высотах от 6 до 50 метров. Результатов не дало. Сейчас наблюдается повышенная лавиноопасность, что не позволяет проведение пешей операции. Сегодня, 23 августа, команда прибыла в Алматы», - сказал Василий Пивцов.

Он добавил, что в настоящий момент поиски прекращены. На поиски были задействованы 3 вертолета в том числе и Кыргызстанский.

В свою очередь, известный альпинист Максут Жумаева добавил, что в день, когда была объявлена тревога, они с еще одним членом спасательной группы, майором Аманжолом Рахметовым вернулись в Алматы с Армейских игр.

«Когда нам поступил приказ, к тому времени Василий Пивцов имел уже акклиматизацию 7-тысячную. У него в этом сезоне за плечами уже было восхождение на пик Ленина и Хан-Тенгри. Мы с майором Рахметовым буквально в 3 часа ночи вернулись с Армейских игр. Вместе совершили восхождение на 5-6 тысяч метров. В принципе у нас было достаточно акклиматизации для выполнения поисково-спасательной операции», - сказал капитан Максут Жумаев.

По словам генерального секретаря Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбека Валиева, он контролировал количество пролетов над пиком Победы, изменения погоды и условия восхождения, организацию и управление перелетов.

«В плане опыта и физической подготовки они были зрелые и сильные спортсмены. Этот год был тяжелый в плане центрального покрова. Непогода пришла где-то 13 августа. С 13 по 17 августа, 14, 15 и 16 августа был тяжелый снегопад. Группа на самой высокой точке попала в самые неблагоприятные условия. 18 числа в 8-9 утра связи с ребятами не было, - отметил Казбек Валиев.

Он добавил, что материальную помощь федерация пока не предоставила.

Отметим, ранее в федерации рассказали хронику несчастного случая от компании Ак-Сай Тревел и заявили, что шансов найти живыми альпинистов нет.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы

Министерство обороны РК развернуло спасательную операцию в горах по поиску пропавших.