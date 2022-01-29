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Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем

29 Января 2022 21:26
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Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал сотурдничество Казахстана с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается Китая, то это наш ближайший сосед, как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать. Очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители. Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, возможно, плохо понимают наши экономические реалии. Возможно, это проплачено. Китай нам ничего плохого по большому счету не сделал», - рассказал во время интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, за 11 месяцев прошлого года объем торговли между странами достиг 17 млрд долларов.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать», - отметил Глава государства.



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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Китай  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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