«Мы не могли пройти мимо»: как алматинки помогли полицейским оторваться от разъяренной толпы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Днем 5 января Светлана и Полина Просвирины оказались в эпицентре массовых беспорядков: мама с дочерью ехали по делам, даже не подозревая, что на Площади Республики идет ожесточенное сопротивление силам правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«Ехали вниз по Назарбаева со стороны Аль-Фараби, выехали несколько полицейских машин, перегородили дорогу и сказали, быстро разворачиваться. По Назарбаева вверх бежало очень много военных и полицейских. Дочь сидела за рулем, она разворачивалась, мы открыли двери, четыре полицейских со щитами, во всей амуниции сели на заднее сиденье, один из них был сильно ранен в ногу, не мог наступать. Такая была суматоха, ничего не было понятно. Мы не успели ни познакомиться, ни представиться. Тогда на тот момент это было само собой разумеющееся. Мы не могли пройти мимо. Мы так воспитаны», - уточнила Светлана Просвирина.

Полицейские, которым алматинки оказали содействие, - участковые инспекторы управления полиции Жетысуского района. Молодые стражи порядка сегодня встретились со Светланой и Полиной и вместе с руководством департамента полиции лично выразили им свою благодарность.

«Этот поступок – яркий пример человечности, отзывчивости и активной гражданской позиции. Светлана с дочерью, невзирая на опасность, проявили мужество и помогли сотрудникам полиции. От имени руководства МВД, личного состава и себя лично выражаю им искреннюю благодарность. Желая крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра», - констатировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.