Мы не хотим возвращаться к полному локдауну – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Наблюдается рост числа вакцинированных. Для беспрепятственного получения вакцины организованы прививочные пункты по всей стране, желающие могут записаться посредством цифровых технологий. О том, как проходит массовая иммунизация людей, какие вакцины будут доступны для населения, насколько безопасны применяемые иммунопрепараты, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» министр здравоохранения РК Алексей Цой.

– Алексей Владимирович, ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается тревожной, как в стране, так и в мире, судя по глобальным сводкам. Как быстро массовая вакцинация сможет переломить эту тенденцию?

– Ждать того, что ситуация изменится в ближайшие дни и даже месяц, не стоит. После того, как в течение 2-3 месяцев будет вакцинирована критическая масса граждан, мы почувствуем перелом в эпидситуации. Вакцинация, безусловно, даст свой эффект, но произойдет это ближе к осени, когда сформируется, так называемый, коллективный иммунитет.

Я хочу подчеркнуть, чтобы заболеваемость сократилась, в первую очередь, необходимо соблюдать простые правила, о которых все знают, но, к сожалению, не все выполняют: ношение масок, избегание людных мест, отказ от участия в массовых мероприятиях и т. п.

Мы не хотим сегодня возвращаться к полному локдауну, закрытию городов и тому подобным непопулярным мерам, которые в свое время принесли видимый эффект. Радикальные меры всегда наиболее эффективны и, вернувшись к ним, мы бы переломили ситуацию быстрее. Но, учитывая интересы бизнеса, и экономики в целом, которая и так значительно пострадала, был найден баланс, который позволяет частично разрывать цепочки передачи инфекции. Однако происходит это медленнее, чем в случае полного закрытия.

– Скажите, в первые месяцы, когда было объявлено о вакцинации от КВИ, степень недоверия казахстанцев была довольно высока. Что сейчас происходит, готов ли народ следовать рекомендациям врачей и эпидемиологов?

- Да, на самом деле, на начальном этапе вакцинации ощущалось большое недоверие населения. Причины тому были. Не изученная инфекция, новая вакцина, разработана быстро. И мы тоже с некоторой настороженностью начали эту вакцину делать и разъяснять. На начальном этапе даже не все медицинские работники были готовы. Но потихоньку привлекли экспертов, разработчиков вакцины, увидели опыт миллиона вакцинаций по миру, начали делать, убедились, что осложнений нет. Сейчас мы уже привили более 200 тысяч человек, все увидели, что явных побочных проявлений нет, присутствуют допустимые какие-то небольшие недомогания. И сейчас у населения есть желание вакцинироваться, это очень важно для нас. То есть, появилось доверие.

- Однако некоторые казахстанцы, судя по соцсетям, все еще сомневаются в безопасности вакцины. Как Вы можете их убедить в обратном?

– При вакцинации против COVID-19 используются фрагменты с использованием вируса, который был ослаблен, с тем чтобы он не вызывал болезни, но при этом безопасно генерировал иммунный ответ.

Вакцины, одобренные ВОЗ для массового применения, прошли строгие тесты и клинические испытания, доказавшие их безопасность и эффективность в борьбе с болезнями.

Каждый раз я подчеркиваю, что вакцинация – единственный способ уменьшить распространение вируса. Естественно, при принятии решения о вакцинации необходимо учитывать ряд противопоказаний: возраст до 18 лет, беременность или кормлении грудью, обострение хронических заболеваний и аллергических реакций, повышенную температуру тела и ряд других причин для медотвода. В случае если гражданин здоров и нет противопоказаний, вакцинироваться стоит, так как только эта мера поможет нам быстрее вернуться к привычному образу жизни.

На 9 апреля в мире зафиксировано 134 517 529 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 292 210 человек.

Мы должны понимать бремя этого заболевания, трагические потери, которые мы несем, и что нам дает вакцина. Мы второй год живем в условиях ограничений, люди устали от них, когда при каждом шаге приходится остерегаться заражения. Но единственное условие возвращения к прежней жизни, еще раз повторюсь, это приобретение иммунитета через вакцинацию, только это позволит нам вновь обрести свободу передвижений и задышать полной грудью.

– Как можно записаться на вакцинацию, чтобы избежать контакта с другими людьми?

– Списки медицинских организаций с контактами, которые проводят профилактические прививки против КВИ, размещены на сайте и социальных аккаунтах Министерства здравоохранения РК. Для получения вакцинации, в первую очередь, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Вакцинация может быть проведена и в других медицинских организациях, без прикрепления, в порядке очереди. Но и в этом случае необходимо записаться заранее. Делается это для того, чтобы не создавать скопления людей.

Также для удобства граждан с 8 апреля на портале «электронного правительства» появилась новая услуга «Запись на вакцинацию». Записаться можно онлайн. Для этого гражданину необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и подать заявку, в которой нужно указать медицинскую организацию по региону прописки, после чего заявка поступает на рассмотрение. Медицинская организация распределяет заявки с указанием времени проведения вакцинации, и в личном кабинете гражданина на портале «электронного правительства» появляется ответ с указанием даты и времени посещения медорганизации. Кроме этого, он дополнительно получает SMS-уведомление.

– Все больше людей хотят сделать прививку. Хватит ли вакцин для всех желающих? Или в первую очередь прививают тех, кто входит в приоритетные группы?

– Изначально была поставлена задача привить от коронавируса всех, кто входит в группу риска: медицинских работников, педагогов, полицейских и тех, кто контактирует с большим количеством людей. В настоящее время вакцинация набрала обороты и стала более масштабной, принято решение привить всех желающих.

С 1 апреля категории лиц, подлежащих вакцинации, расширены. Графики составляются местными исполнительными органами. На 10 апреля провакцинировано 275 тысяч граждан.

В апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, первые партии уже распределяются по регионам.

С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента.

Данные объемы позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность лицам, желающих привиться на безвозмездной основе.

– Готовы ли медицинские учреждения и сами медики к планируемым темпам вакцинации, чтобы манипуляция была не только доступной, но и безопасной?

– Наряду с медицинскими учреждениями по всей стране, которые оснащены всем необходимым оборудованием для хранения вакцин и организации процесса вакцинации, в кампании по вакцинации будут задействованы передвижные прививочные пункты. На сегодняшний день в стране развернуто 700 прививочных пунктов. Они будут развертываться в организованных коллективах и местах массового скопления людей. Задача по их организации и оснащению холодильным оборудованием для хранения вакцины и термоконтейнерами возложена на акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

- Многие сегодня спрашивают, можно ли получить вакцину на платной основе?

- На данный момент нет ввоза коммерческих партий вакцины от КВИ, в страну еще не было. Но такая возможность в будущем может появиться у желающих получить платную прививку, об этом тоже идут переговоры. На нынешнем этапе массовая вакцинация против коронавируса для населения остается бесплатной и на добровольной основе.

– Время от времени в социальных сетях и в некоторых СМИ всплывают «факты» о появлении проблем со здоровьем у привитых. Как вы можете прокомментировать такие «факты»?

– По официальным данным, у 0,8% привитых отмечалась ожидаемая реакция на прививку в виде проявлений катарального синдрома, повышение температуры тела, местной реакции, которые бесследно проходят буквально на следующий день. Никаких других реакций, связанных с вакцинацией не подтверждено.

В соцсетях «гуляет» много, мягко скажу, спорной информации, фейков. Не понятно, кто и с какой целью участвует в распространении всего этого.

Я уже не единожды об этом говорил и могу повторить: не стоит доверять информационным вбросам и всяческого рода провокациям, есть официальные проверенные данные: только им стоит верить.