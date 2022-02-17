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Мы не будем ничего скрывать от народа – Президент о расследовании январских событий

17 Февраля 2022 20:46
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Мы не будем ничего скрывать от народа – Президент о расследовании январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в своем интервью телеканалу Qazaqstan прокомментировал вопрос журналиста о предварительных итогах расследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас проводится масштабное расследование. Генеральная прокуратура регулярно публикует точную и достоверную информацию. Пока преждевременно делать какие-либо выводы. Это очень сложная работа. Следственные действия ведутся в закрытом режиме, поскольку это очень ответственное дело», - сказал в интервью Глава государства.

Президент отметил, что расследование займет определенное время.

«Думаю, уже скоро наши граждане обязательно получат ответы на волнующие их вопросы. Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа. Пока могу сказать лишь одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и целостности страны», - добавил Президент Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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