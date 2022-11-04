Мы намерены и далее укреплять лидирующую позицию в ЦА по привлечению инвестиций – Президент РК

4 Ноября 2022, 13:47

4 Ноября 2022, 13:47

Мы намерены и далее укреплять лидирующую позицию в ЦА по привлечению инвестиций – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. Поприветствовав участников, Глава государства назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент рассказал главам аккредитованных в Казахстане дипломатических миссий и международных организаций о реализации масштабных реформ в различных сферах. Большое внимание в выступлении уделено вопросам защиты прав человека, включая отмену смертной казни, принятие конституционных поправок, повышение роли и статуса Уполномоченного по правам человека.

«В своей политике мы неизменно следуем постулату «мы разные, но мы равные». Поэтому особые усилия предпринимаются для повышения роли гражданского общества, консолидации различных общественных сил, реализации принципа «Слышащего государства», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства подчеркнул необратимый характер курса Казахстана на последовательную демократизацию и комплексные общественно-политические преобразования.

«Новая модель обеспечит регулярную ротацию власти и закрепит дальнейшее демократическое развитие современной казахстанской государственности. Предстоящие через несколько недель внеочередные выборы Президента состоятся уже с учетом этих изменений. Данные выборы заложат в Казахстане новую политическую традицию, откроют новую политическую эпоху. Мы определили своей главной целью построение Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин будет иметь равные условия и возможности для реализации своего потенциала. Идея справедливости отныне станет стержнем всей государственной политики Казахстана, направленной на повышение благосостояния народа, оперативное реагирование на нужды и запросы граждан. Я и моя Администрация твердо намерены обеспечить все условия для проведения открытых и честных выборов Президента», – подчеркнул он.

Глава государства особо отметил, что принятый Казахстаном новый экономический курс направлен на построение подлинно свободной рыночной экономики.

«Демонополизация экономики – наш национальный приоритет. Мы на правильном пути. Ведущие международные финансовые агентства положительно оценили усилия Казахстана по стимулированию экономического роста и подтвердили суверенный рейтинг Казахстана со «стабильным» прогнозом. Мы остаемся приверженными принципу открытой экономики, поддерживаем торговые отношения со 180 странами мира. Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40%. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Президент отдельно остановился на вкладе Казахстана в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности. Он также рассказал о перспективах торгово-экономического сотрудничества и отметил, что наша страна имеет значительный потенциал в аграрном и производственном секторе, энергетике, «зеленых» финансах.

«Мы входим в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн муки. Казахстан является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов.

«В настоящее время более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через территорию нашей страны. По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%. В этом контексте хотел бы отметить важность инициативы «Пояса и пути», в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как «Средний коридор», приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности», – заявил лидер Казахстана.

Глава государства призвал глав иностранных миссий активно взаимодействовать с фондом «Самрук-Казына», который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов.

«В настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда «Самрук-Казына». Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. КазМунайГаз – наш национальный нефтяной чемпион – проводит IPO в Казахстане этой осенью», – сказал Президент.

В выступлении также были затронуты темы региональной повестки дня. Глава государства заявил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике.

«Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня Казахстан и регион демонстрируют открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и организациями.

«С ростом значимости Центральной Азии на региональном и глобальном уровнях формат C5+ открывает новые возможности для расширения сотрудничества с нашими партнерами. В настоящее время формат C5+ начал активно взаимодействовать со многими странами и региональными союзами, включая США, Японию, Южную Корею, и в последнее время – Китай, Индию, Россию и Европейский союз. Будучи ведущей экономикой Центральной Азии, Казахстан и впредь будет вносить свой вклад в региональное и глобальное развитие, а также в создание мостов между континентами, культурами и нациями. В этом ключе мы будем продолжать активное партнерство со всеми членами мирового сообщества, включая АСЕАН, Ближний Восток, Африку и Америку», – заявил он.

Глава государства также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с такими международными и региональными организациями, как ООН, СВМДА, СНГ, ШОС, ОТГ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тесном сотрудничестве с ООН Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия», – сказал Президент.

Президент высказал уверенность в том, что дипломатия остается единственным инструментом управления международными отношениями, снижения рисков и укрепления безопасности и благополучия.

«С вашей профессиональной помощью и посредством совместных целенаправленных усилий мы должны стремиться к постоянному укреплению дружественных и взаимовыгодных связей Казахстана с вашими уважаемыми странами и организациями. Будьте уверены, что все ваши конструктивные начинания найдут должный отклик и поддержку со стороны моей Администрации и Правительства Казахстана. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и партнерства с главами государств и правительств, которых вы здесь представляете», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





В завершение встречи выступил дуайен дипломатического корпуса – чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Казахстане Мунтасер Абу Зейд.





Ранее сообщалось, что сегодня в резиденции «Акорда» Президент РК Касым-Жомарт Токаев проведет традиционную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.





Фото:akorda.kz











