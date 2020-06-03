Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» вновь отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Объем прямых инвестиций из России в Казахстан составил 15,7 млрд долларов. Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2 % по сравнению с 2018 годом и составил почти 20 млрд долларов, передает МИА «Казинформ».

По словам Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане успешно работают более 7 тысяч российских компаний, около 3,5 тысяч совместных казахстанско-российских предприятий. Активно реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. К примеру, в 2018 году крупнейшей российской компанией «Полиметалл» запущено Бакырчикское горнодобывающее предприятие с объемом инвестиций 418 млн долларов. Планируется совместная реализация 53 инвестиционных проектов на сумму 6,6 млрд долларов.

В апреле 2019 года принята программа совместных действий в области производственной кооперации, а в октябре того же года был запущен первый проект данной программы – производство тракторов «Кировец» в Костанае мощностью до 500 тракторов в год, сообщил Глава государства.

«Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия. Мы полагаемся на Россию как на стратегического партнера. Успешно работает в нашей стране «Лукойл». Мы будем поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в Казахстане. И ожидаем, что результатами нашего сотрудничества станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии», - подчеркнул Президент РК в интервью.

На осень этого года запланирован казахстанско-российский форум, на котором будут приниматься решения по региональному экономическому сотрудничеству. Касым-Жомарт Кемелевич высказал признательность Владимиру Путину за неизменное внимание к этой проблематике, как и ко всему комплексу двустороннего сотрудничества.

Напомним, что сегодня российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.