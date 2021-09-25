Мы нацелены на постепенный переход от рыболовства к рыбоводству – глава Комитета рыбного хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК менее года назад вновь создан Комитет рыбного хозяйства. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель Комитета Нариман Жунусов рассказывает о работе ведомства и стоящих перед ним задачах.

– Нариман Талгатович, расскажите о рыбном хозяйстве в Казахстане, его текущем состоянии и перспективах развития, в целом.

– Рыбному хозяйству в нашей стране уделяется большое внимание на самом высоком уровне. Это отражено в Послании Президента Республики Казахстан в сентябре 2020 года. Соответственно, 31 декабря 2020 года постановлением Правительства № 955 в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов создан Комитет рыбного хозяйства. В апреле текущего года Правительством утверждена Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года, так как в Казахстане имеется значительный потенциал в виде крупных рыбохозяйственных водоемов.

Основу рыбного хозяйства составляют Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш, Зайсан, водоемы Алакольской системы озер – Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, Бухтарминское, Усть-Каменогорское, Шульбинское, Капшагайское, Шардаринское водохранилища, реки Или, Иртыш, Сырдарья, Жайык, Есиль, Тобол, Нура, Шу и другие водоемы, в том числе и местного значения. В наших водоемах обитают более 70 видов рыб, в том числе наиболее ценные в коммерческом отношении, такие как судак, сазан, сом, вобла, лещ, щука, белый амур, толстолобик и другие.

Вообще, рыбное хозяйство имеет два основных направления – рыболовство и рыбоводство. Рыболовство – это традиционный вылов рыбы и других водных животных. Рыбоводство – это искусственное выращивание рыб до товарной массы, и это сегодня приоритетное направление в мире. Мы также нацелены на постепенный переход от рыболовства к рыбоводству, не упуская при этом вопросы сохранения биологических ресурсов естественных водоемов.

– Какие функции сегодня возложены на Комитет?

– Комитет выполняет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, координирует деятельность восьми межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства, которые базируются в областных центрах, где расположены крупные рыбохозяйственные водоемы. Кроме того, в нашем ведении четыре государственных предприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов. Это два осетровых рыбоводных завода в городе Атырау, Камышлыбашский рыбопитомник в Кызылординской области и Петропавловский рыбопитомник в Северо-Казахстанской области. Научное обеспечение отрасли осуществляет ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», который функционирует более 90 лет и имеет филиалы в шести регионах, где имеются крупные водоемы.

– Какие задачи определены упомянутой вами программой, какие установлены индикаторы?

– Программой развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы определены следующие основные индикаторы: увеличение до 2030 года объемов выращивания рыб с 7 до 270 тысяч тонн в год; увеличение до 2030 года внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до 134 тысяч тонн в год; увеличение до 2030 года экспорта рыбной продукции с 30 до 181 тысяч тонн в год. Как видите, программой установлена достаточно высокая планка и наша задача – обеспечить достижение намеченных показателей.

– Какая имеется нормативно-правовая база для развития рыбоводства в Казахстане?

– В целях развития рыбоводства на законодательном уровне приняты следующие меры: утверждены правила перевода рыбохозяйственных водоемов из рыболовства для ведения рыбоводства; установлен конкретный срок заключения договора для ведения рыбоводства на 49 лет, ранее срок был от 5 до 49 лет; исключены излишние требования к рыбоводам в рамках планов развития.

Кроме того, в текущем году бизнес освобожден от возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельхозназначения. Сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохраной полосе, субъектам промыслового рыболовства дано право организовывать садковое хозяйство на закрепленных водоемах; исключены требования по разработке проектно-сметной документации и получению заключения госэкспертизы при строительстве рыбоводных прудов и бассейнов.

– Какие еще меры предлагаются Комитетом в этом направлении?

– Работа по совершенствованию законодательства в области рыбного хозяйства ведется постоянно. Могу отметить, скажем так, «точечные поправки», которые нами инициированы с целью благоприятных условий для развития рыбоводства. Например, в части размещения строений в водоохраной полосе, если требуются некапитальные строения для садкового хозяйства. Также нами предложено предоставить рыбоводческим хозяйствам возможность выращивать рыбу в водоемах на территории гослесфонда и на особо охраняемых природных территориях, закреплять водоемы без проведения конкурса, при реализации инвестиционных проектов.

– Оказывается ли казахстанским рыбоводам государственная финансовая поддержка?

– До настоящего времени рыбоводы получали господдержку в виде возмещения 25% инвестиций в рыбное хозяйство, а также субсидировались 30% расходов при покупке кормов по трём видам рыб: осетровые, карповые и лососевые. В этом году перечень расширен за счет сомовых, латовых и цихлидных, а также ракообразных. Кроме того, недавно принят правовой акт, где предусмотрены новые виды субсидий по возмещению до 50% расходов: от стоимости рыбоводно-биологических обоснований; на приобретение рыбопосадочного материала; на приобретение и содержание ремонтно-маточных стад ценных видов рыб; на приобретение лекарственных препаратов.

– Достаточно ли этих мер для поддержания бизнеса в сфере рыбного хозяйства?

– По всей вероятности, этих мер не совсем достаточно и нами будут проработаны дополнительные виды государственной поддержки предпринимательства в сфере рыбного хозяйства. Сейчас прорабатывается поручение Главы государства, данное на совещании 22 сентября текущего года в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область. Он считает важным создать благоприятные условия для предприятий по выращиванию и переработке рыбы. В этой связи, нами инициируется вопрос внедрения страхования рисков в деятельности рыбоводных хозяйств.

Кроме того, предлагается наделить Министерство экологии, геологии и природных ресурсов дополнительной компетенцией по определению порядка субсидирования процентной ставки вознаграждения при кредитовании инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства.

Также, мы будем прорабатывать предложения предпринимателей по господдержке в виде субсидирования на килограмм конечной продукции рыбоперерабатывающих предприятий, с учетом их рентабельности.

– Какие результаты ожидаются от этих инициатив?

– Мы считаем, что наши законодательные инициативы придадут новый импульс развитию рыбоводства, а это, в свою очередь, даст мультипликативный эффект. То есть, рост деловой активности в сфере рыбоводства будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и повышению доходов населения, преимущественно, в сельской местности.

– Какие меры принимаются для развития другого важного направления – рыболовства?

– В этом направлении также проводится работа по совершенствованию законодательства для создания благоприятных условий для развития рыболовства. Например, с текущего года введена поквартальная оплата за пользование рыбными ресурсами. Ранее субъекты рыбного хозяйства, занимавшиеся промысловым рыболовством, полностью оплачивали платежи в бюджет до получения разрешения за вылов рыбы, что было для них значительной финансовой нагрузкой.

Кроме того, упрощена процедура переноса сроков запрета на рыболовство. Теперь территориальные подразделения Комитета имеют возможность оперативно принимать решения о переносе сроков запрета на лов рыбы на 15 дней, в зависимости от природно-климатических условий в регионах. Это позволит рыбакам эффективно использовать промысловое время в период весенней путины.

– Что предпринимается в части борьбы с браконьерством, в том числе, с применением «китайских» сетей?

– В исполнение поручения Президента об усилении борьбы с браконьерством, планируется внесение дополнений в законодательство по повышению ответственности за незаконный оборот запрещенных орудий лова рыб. Кроме того, предложено усилить ответственность за незаконное рыболовство запрещенными орудиями. В частности, административный штраф планируется увеличить с 20 до 50 месячных расчетных показателей. Также прорабатывается вопрос введения уголовной ответственности за ввоз, вывоз, провоз, приобретение, хранение и изготовление орудий лова рыбы из синтетических мононитей в случаях, если количество изъятых предметов составляет 50 и более штук.

Думаю, что принятие этих норм позволит достичь положительного эффекта в борьбе с незаконным использованием синтетических рыболовных сетей.

– Сегодня век новых технологий. Планирует ли Комитет модернизировать методы своей работы, например, в том же вопросе борьбы с браконьерством и сохранения рыбы в естественных водоемах?

– В целях усиления борьбы с браконьерством намечено внедрение современных технических средств, таких, как применение беспилотных летательных аппаратов, а также приобретение для инспекторского состава приборов ночного видения и современных средств связи и навигации – GPS-трекеров. До конца 2021 года планируется приобретение автомобильного транспорта высокой проходимости, а также новых плавсредств. Кроме того, в целях системной борьбы с теневым оборотом, в 2022 году Комитетом планируется внедрение информационной системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции. Это позволит в будущем отслеживать весь путь выловленной или выращенной рыбы от водоема до конечного потребителя.

– Вы говорили об упрощении порядка закрепления рыбохозяйственных водоемов. Что изменилось в этой области?

– С 2006 года ведется работа по долгосрочному закреплению водоемов за пользователями, которое, гарантируя доступ к рыбным ресурсам на длительный срок, позволяет планомерно вести работу по привлечению собственных средств пользователей. Сегодня значительно упрощены условия конкурсного закрепления водоемов для ведения озерно-товарных и садковых рыбоводных хозяйств. В частности, исключены требования о наличии на праве собственности рыбоводно-мелиоративной техники, садков для выращивания рыб, рыбоводных установок с замкнутым водообеспечением, живорыбных машин.

С 17 августа текущего года действуют новые Правила проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов, которые стали более понятными всем участникам конкурса и прозрачными, что исключает коррупционные риски. Конкурсные процедуры автоматизированы и упрощены в силу их проведения в виде аукциона, где конечный результат зависит от решений, принятых самими участниками аукциона. В ходе аукциона каждый участник пошагово объявляет свою цену и победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену. В настоящее время конкурсы уже повсеместно проводятся в электронном формате, заявки на участие в аукционе принимаются на веб-портале www.gosreestr.kz. До конца текущего года на конкурс будут выставлены около 300 водоемов.

В целом, намеченные Комитетом меры в сфере развития рыбного хозяйства, безусловно, окажут положительное влияние на развитие бизнеса, занятого в данном секторе экономики.