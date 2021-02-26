Мы можем увеличить вылов рыбы и производство меда - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об идее формирования региональных сельскохозяйственных брендов напомнил на совещании в облакимате глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима области сообщили, что эту идею глава региона озвучил в конце минувшего 2020 года.

«У нас благоприятные условия для выращивания малины, клубники, лука, чеснока, яблок. Мы можем увеличить вылов рыбы и производство меда. Это позволит усилить экономику региона. В будущем наша продукция должна выйти далеко за пределы республики. Наша цель - сократить количество импорта и увеличить экспорт», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

По словам руководителя облсельхозуправления Кайрата Аманова, площади под клубнику в этом году станут больше на 35 гектаров. Увеличатся и объемы производства меда. Если в 2020 году было произведено 400 тонн, то в 2021 планируют произвести 700 тонн.

Глава региона поручил оказать всяческую поддержку пчеловодам, в том числе с получением государственных субсидий.

Отмечено, что есть хорошие перспективы по развитию пчеловодства в жамбылском регионе. В последнее время растет число желающих заниматься производством меда, в том числе благодаря выделению субсидий. К примеру, в прошлом году было выделено 19,5 миллиона тенге субсидий, получено 400 тонн меда, в этом году планируется довести его объемы до 430 тонн.

Что касается рыбной отрасли, то на территории региона имеется 122 рыбохозяйственных водоема местного значения, на озере Балхаш — 18. В прошлом году за природопользователями было закреплено девять рыбохозяйственных водоемов. С 13 природопользователями, не выполнившими договорные обязательства, договоры расторгнуты.

До 2030 года в Жамбылской области планируется произвести восемь тысяч тонн рыбы по региональной программе развития рыбного хозяйства.