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Мы могли потерять столицу, а затем и всю страну – Касым-Жомарт Токаев

11 Января 2022 15:18
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Мы могли потерять столицу, а затем и всю страну – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил ввод миротворческих сил ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил, что против страны была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма. Поэтому Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент.

«Необходимо понимать, на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней. С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев, а в Алматы и спасти город», - сказал К. Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК.



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#Президент Казахстана   #Мажилис  
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Автор:

Анеля Касымова

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