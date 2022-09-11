Мы могли погибнуть дважды – помогавший тушить пожар костанайцам акмолинский спасатель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Старший инженер СПЧ-7 отряда города Щучинска Данияр Абжанов в выборе профессии пошел по стопам своего дедушки – бывшего начальника пожарной охраны и ветерана ВОВ. Сегодня он нисколько не жалеет о своем выборе и с гордостью рассказывает, как прошла его командировка в Костанайскую область на тушение лесных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего сентября нас направили для ликвидации лесных пожаров в Костанайскую область. По прибытии на место мы обнаружили полное возгорание поселка Аманкарагай. Дальнейшие наши обязанности и долг были спасти негорящие дома», - поделился Д. Абжанов.

Так, акмолинцы спасли около 10 домов, за что позже их благодарили местные жители.

«Наша работа дальше заключалась в спасении деревень, мы отбивали деревни от лесных верховых и низовых пожаров. Личный состав сработал хорошо, добросовестно, считаю, что мы исполнили свой долг», - продолжает рассказ спасатель.

По словам пожарного, сам он привык к подобным внештатным ситуациям, поэтому особо не отдыхал. Остальные отдыхали по 2-3 часа поочередно.

«Работали в круглосуточном режиме, т.к. ситуация была обостренная, большая угроза. Угроза людям, домам, жилью, животным в лесах… Много домов сгорело, и очень много ущерба принесено людям. Наверное, это был один из самых больших пожаров в РК», - отметил Д. Абжанов.

Пожарный признается: дома его ждут родители и жена с двумя детьми, которые волнуются за него каждую секунду.

«Ситуации действительно были сложные, экстремальные. Мы могли один раз даже взорваться. Когда приехали в первый день, вытащили очень много баллонов. Угроза была нефтебазе, она могла загореться и взорваться, но мы ее отбили. В последующем очень опасные были верховые пожары. Один раз с двух сторон нас в капкан почти зажал верховой пожар, но мы вовремя эвакуировались. Да, работа очень опасная. Но я рад, что выбрал ее, и рад, что могу помочь людям», - добавил Д. Абжанов.

Как сообщалось ранее, Акмолинские пожарные в числе последних покинули Костанайскую область и вернулись домой. Департамент по чрезвычайным ситуацяим Костанайской области сообщил о ликвидации лесных пожаров в Аулиекольском районе 10 сентября 2022 в 10:00.