Мы могли погибнуть дважды – помогавший тушить пожар костанайцам акмолинский спасатель
«Третьего сентября нас направили для ликвидации лесных пожаров в Костанайскую область. По прибытии на место мы обнаружили полное возгорание поселка Аманкарагай. Дальнейшие наши обязанности и долг были спасти негорящие дома», - поделился Д. Абжанов.
Так, акмолинцы спасли около 10 домов, за что позже их благодарили местные жители.
«Наша работа дальше заключалась в спасении деревень, мы отбивали деревни от лесных верховых и низовых пожаров. Личный состав сработал хорошо, добросовестно, считаю, что мы исполнили свой долг», - продолжает рассказ спасатель.
По словам пожарного, сам он привык к подобным внештатным ситуациям, поэтому особо не отдыхал. Остальные отдыхали по 2-3 часа поочередно.
«Работали в круглосуточном режиме, т.к. ситуация была обостренная, большая угроза. Угроза людям, домам, жилью, животным в лесах… Много домов сгорело, и очень много ущерба принесено людям. Наверное, это был один из самых больших пожаров в РК», - отметил Д. Абжанов.
Пожарный признается: дома его ждут родители и жена с двумя детьми, которые волнуются за него каждую секунду.
«Ситуации действительно были сложные, экстремальные. Мы могли один раз даже взорваться. Когда приехали в первый день, вытащили очень много баллонов. Угроза была нефтебазе, она могла загореться и взорваться, но мы ее отбили. В последующем очень опасные были верховые пожары. Один раз с двух сторон нас в капкан почти зажал верховой пожар, но мы вовремя эвакуировались. Да, работа очень опасная. Но я рад, что выбрал ее, и рад, что могу помочь людям», - добавил Д. Абжанов.