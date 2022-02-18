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Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства

18 Февраля 2022 17:28
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Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мы поддерживаем идеи, продвигаемые Главой государства. Так ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова прокомментировал состоявшееся в эфире телеканала «QAZAQSTAN» интервью Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ректор КазНМУ отметил, что Глава государства в своем выступлении высказался о январских событиях, проблемах социального неравенства и планах по реформам, планирующимся в Казахстане.

«Президент подчеркнул, что мы должны пропагандировать идеологию трудолюбия и знаний. Безусловно, как подчеркивает Президент, нам необходимо ценить любой труд. Воспитывать новое поколение в уважении к своим профессиям, в желании постоянно совершенствоваться, повышать свой уровень образования и получать новый опыт. Мы поддерживаем идеи, продвигаемые Главой государства. Сейчас нужно набраться терпения, сосредоточиться на восстановлении общества, новых реформах. Большое внимание надо уделить воспитанию подрастающего поколения», - сказал Т. Нургожин.

По мнению спикера, зависимость от сырьевой экономики является проклятьем для Казахстана, мешает стране нормально развиваться.

«Необходимо повышать конкурентоспособность специалистов, взращивать новые кадры, создавать новые специальности, актуальные в наше время. При этом необходимо безукоризненно соблюдать законы, бороться за права человека и предотвращать коррупцию», - считает Т. Нургожин.

Ректор отметил, что необходимо активно вовлекаться в мировые процессы развития, создавать новые международные связи.

«Нам необходимо сохранить преемственность традиций и помнить уроки истории, чтобы не допустить ошибок в будущем. Долг каждого казахстанца - заботиться о процветании его родины, как зеницу ока беречь независимость страны. Как говорил Джон Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны», - резюмировал он.

Напомним, что вчера на телеканале «QAZAQSTAN» вышло интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, где он ответил на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

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#Президент Казахстана   #Политика   #Новый Казахстан   #Интервью Президента РК 17.02.2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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