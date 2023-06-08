Мы готовы работать с Правительством Казахстана по всем вопросам – глава МВФ Кристалина Георгиева

АСТАНА, КАЗИНФОРМ ­­– Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Казахстан для участия в Международном форуме Астана. Ожидается, что она встретится с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и представителями Национального банка Казахстана. Кульминацией ее визита в нашу страну станет открытие Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ) в Алматы. Кристалина Георгиева рассказала о сотрудничестве с Казахстаном, целях своего визита и перспективах мировой экономики в эксклюзивном интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

– Госпожа Кристалина Георгиева, добро пожаловать в Казахстан! Расскажите , какова цель Вашего визита и каковы ожидания от встречи с официальными лицами Казахстана? Какие конкретные области экономической политики и реформ стоят на повестке дня?

­­– Я очень рада своему первому визиту в Казахстан в качестве директора-распорядителя МВФ. Это шанс укрепить партнерство МВФ с Казахстаном, а также с более широким регионом Кавказа и Центральной Азии. Казахстан добился большого прогресса в построении процветающего общества с момента обретения независимости в начале 1990-х годов. Я помню, каким сложным был переходный период в моей родной стране, Болгарии, поэтому я приветствую смелость ваших политиков и стойкость вашего народа. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с политиками, бизнесвумэн и студентами. Я хочу поделиться видением МВФ, но, в первую очередь, я здесь для того, чтобы слушать.

На нашей повестке дня несколько важнейших вопросов. Какова стратегия роста Казахстана? Как диверсифицировать экономику и меньше полагаться на нефть и способствовать инклюзивному росту? Казахстан также в значительной степени подвержен издержкам, связанным с геоэкономической фрагментацией и изменением климата. Как страна может решить эти проблемы?

­­– Какова Ваша оценка перспектив развития мировой экономики в настоящее время и на каких проблемах необходимо сосредоточиться политикам и центральным банкам для обеспечения роста?

­­– По нашим прогнозам, рост мирового ВВП составит 2,8 процента в 2023 году и 3 процента в 2024 году. Инфляция оказалась неустойчивой, а давление на финансовый сектор усилила неопределенность в мировой экономике. Высокий уровень долга, геоэкономическая фрагментация и изменение климата создают серьезные проблемы. Это омрачает перспективы всех - особенно наиболее уязвимых слоев населения.

По прогнозам, в 2023 году глобальная инфляция составит 7 процентов, однако снижение базовой инфляции до целевых показателей центральных банков ожидается не ранее 2025 года. Учитывая это, мы призываем центральные банки проводить жесткую денежно-кредитную политику. Фискальная политика во многих странах может быть ужесточена, чтобы помочь ослабить инфляционное давление, восстановить устойчивость долга и бюджетные резервы. Любая дополнительная фискальная поддержка должна быть направлена на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

­­– Каковы основные цели и приоритеты МВФ в поддержке экономической стабильности и роста во всем мире, и особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Казахстан?

­­– Положительным моментом является то, что большинству крупных экономик удалось избежать рецессии, несмотря на более высокую инфляцию и повышение процентных ставок. Однако мы не можем позволить себе быть самодовольными. Глобальный рост остается слабым по историческим меркам – как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы улучшить перспективы роста, нам необходимо бороться с инфляцией и защищать финансовую стабильность, одновременно инвестируя в человеческий капитал и «зеленый» переход, укрепляя международное сотрудничество и торговлю, а также поддерживая уязвимые страны.

Уверенный рост Казахстана помог стране повысить уровень жизни и сократить бедность. Однако неопределенная глобальная конъюнктура требует хорошо скоординированной макроэкономической политики. Денежно-кредитная политика должна обеспечить устойчивое снижение инфляции и удержание инфляционных ожиданий. Фискальная политика должна быть направлена на постепенную консолидацию для сохранения резервов и поддержки дезинфляции. Усилия по укреплению механизмов банковского надзора и урегулирования будут опираться на рекомендации нашей Программы оценки финансового сектора - комплексной диагностики финансового сектора, которая проводится в настоящее время.

Наконец, повышение устойчивости и стабильности экономического роста требует диверсификации экономики с меньшей зависимостью от нефтяного сектора. Для достижения этой цели частный сектор должен играть центральную роль, что требует преобразования государственного сектора и уменьшения его влияния на экономику.

МВФ делает все возможное, чтобы помочь региону - так же, как мы делали это в первые годы после обретения независимости, а затем во время мирового финансового кризиса и пандемии.

­­– За последние несколько лет Казахстан испытал на себе влияние колебаний цен на сырьевые товары и по меньшей мере двух внешних шоков. Как МВФ может помочь стране в повышении устойчивости и преодолении факторов макроэкономической уязвимости?

­­– В последние годы мы укрепили наше партнерство с Казахстаном, помогая властям справляться с последствиями многочисленных потрясений и повысить устойчивость экономики. Наш регулярный диалог строится в рамках консультационных миссий по статье IV (статей соглашения Международного валютного фонда – прим. ред.) и визитов сотрудников в Казахстан, а также все чаще в рамках виртуального обмена мнениями. Наши рекомендации по вопросам политики направлены на сохранение экономической стабильности и выделение необходимых реформ для повышения устойчивости экономики Казахстана и содействия устойчивому инклюзивному росту.

В 2021 году МВФ оказал Казахстану поддержку в виде выделения специальных прав заимствования (СДР) на сумму около $1,6 млрд. Это было использовано для увеличения резервов и поддержки и без того значительных внешних резервов Казахстана. Развитие потенциала и обучение - еще один столп нашей поддержки Казахстана, которая также активизировалась в последнее время благодаря ЦТП-КЦАМ. Мы поддерживаем ваши усилия по модернизации институтов и укреплению денежно-кредитной политики, финансового надзора, управления государственными финансами и статистической базы. Например, мы внесли большой вклад в первый Отчет о фискальных рисках, опубликованный в прошлом году вместе с бюджетом на 2023 год, а также предоставили рекомендации по укреплению недавно созданного Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

­­– Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Какую роль может сыграть МВФ в поддержке перехода страны к более устойчивой и экологичной экономике?

­­– Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности. Для страны, столь сильно зависящей от ископаемых видов топлива, мы считаем обязательства Казахстана по борьбе с изменением климата заслуживающими высокой оценки. Как и многим другим странам, Казахстану потребуется комплексный набор реформ для адаптации к последствиям изменения климата, снижения выбросов углерода и подготовки к экономическому переходу от зависимости от ископаемого топлива с учетом глобальной декарбонизации. Эти преобразования в сторону более экологичной, более диверсифицированной экономики потребуют сочетания повышения цен на ископаемое топливо и увеличения государственных и частных инвестиций.

МВФ может поддержать усилия Казахстана в этой области по нескольким направлениям. В бюджетно-налоговой сфере наши аналитические инструменты обеспечивают всестороннюю оценку различных вариантов политики, а наши эксперты дают рекомендации по повышению качества государственных инвестиций, в том числе для создания низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Техническая помощь МВФ может помочь укрепить систему социальной защиты Казахстана и смягчить воздействие переходного периода на наиболее уязвимые слои населения. Наконец, что касается финансового сектора, мы можем помочь разработать систему оценки климатических рисков, как это делается в рамках текущей Программы оценки финансового сектора. Мы будем рады сотрудничать с Правительством по всем этим вопросам.

МВФ может поддержать усилия Казахстана в этой области по нескольким направлениям. В налогово-бюджетной сфере наши аналитические инструменты обеспечивают всестороннюю оценку различных вариантов политики, а наши эксперты дают рекомендации по повышению качества государственных инвестиций, в том числе по созданию низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата инфраструктуры. Техническая помощь МВФ может помочь укрепить систему социальной защиты Казахстана и смягчить воздействие переходного периода на наиболее уязвимые слои населения. Наконец, что касается финансового сектора, мы можем помочь разработать систему оценки климатических рисков, как это делается в рамках текущей Программы оценки финансового сектора. Мы более чем рады работать с Правительством по всем этим вопросам.

­­– Спасибо за интервью!