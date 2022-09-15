Мы готовы принести извинения – секретарь маслихата о переименовании столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил о готовности принести извинения перед гражданами, выступавшими против переименования столицы в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом он отметил, что положительное решение тогда было принято депутатами маслихата прошлого VI созыва.

«Вы сейчас предлагаете принести извинения за переименование города перед теми, кто был тогда не согласен с этим решением. Однако сейчас мы и готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравняется к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Однако, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет», - сказал Е.Каналимов, отвечая на вопросы во время общественных слушаний по вопросу переименования столицы из Нур-Султана в Астану.

В марте 2019 года столичный маслихат поддержал переименование города Астаны в Нур-Султан. Такое решение было принято на 46-й внеочередной сессии.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.