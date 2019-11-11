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09.11.2019 12:33
Мы готовы к чемпионским боям - Жанибек Алимханулы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал свою победу над канадцем Альбертом Онолуносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Он в своем Instagram поздравил казахстанцев с победой и отметил, что готов к чемпионским боям.
«Мы в этом бою показали на что способны. Показали и промоутерам, и менеджерам, и болельщикам, что мы сильны и готовы к более серьезным соперникам. Да, сегодняшний соперник (Онолуносе - прим.автор) тоже опытный боксер, с большим количеством боев, но мы еще раз проявили готовность к чемпионским боям», - сказал Алимханулы.
Жанибек Алимханулы выиграл 39-летнего канадца техническим нокаутом в шестом раунде и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.
Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом, Онолуносе же потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Они выступили в рамках вечера бокса во Фресно (штат Калифорния, США).
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