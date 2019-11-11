+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мы готовы к чемпионским боям - Жанибек Алимханулы

11 Ноября 2019 01:30
Поделиться:
Мы готовы к чемпионским боям - Жанибек Алимханулы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал свою победу над канадцем Альбертом Онолуносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жанибек Алимханулы нокаутировал соперника с 24 победами
Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года «Канело» откажется от чемпионского титула и вернется в средний вес

Он в своем Instagram поздравил казахстанцев с победой и отметил, что готов к чемпионским боям.

«Мы в этом бою показали на что способны. Показали и промоутерам, и менеджерам, и болельщикам, что мы сильны и готовы к более серьезным соперникам. Да, сегодняшний соперник (Онолуносе - прим.автор) тоже опытный боксер, с большим количеством боев, но мы еще раз проявили готовность к чемпионским боям», - сказал Алимханулы.

Жанибек Алимханулы выиграл 39-летнего канадца техническим нокаутом в шестом раунде и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.

Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом, Онолуносе же потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Они выступили в рамках вечера бокса во Фресно (штат Калифорния, США).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив