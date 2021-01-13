Мы движемся дальше - Дархан Мынбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшие выборы в Мажилис отчетливо показали, что наше общество движется в верном направлении. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Дархан Мынбай, передает МИА «Казинформ».

«Прошедшие в начале января выборы в Мажилис, на мой взгляд, отчетливо показали, что наше общество движется в верном направлении. Даже пандемия и порожденные ей новые вызовы не сбили нас с заданного курса.

В предвыборный период мы, депутаты Мажилиса, много ездили по стране, встречались с людьми, живущими в городах и аулах Казахстана. Были интересные беседы и диспуты. Должен признаться, спектр высказываний и мнений был достаточно широк: от поддержки политики власти до острой – и порой заслуженной критики. Люди говорили о наболевшем, о том, что их интересует, что устраивает или не устраивает их в сегодняшних реалиях.

Я лишний раз убедился в том, что наши сограждане по-настоящему любят страну и хотят, чтобы она развивалась и крепла», - сказал. Д. Мынбай.

Он также подчеркнул, что сами жители готовы принимать активное участие в жизни общества и страны.

«Отмечу, большинство наших соотечественников удовлетворяют все намеченные планы и программы нашей партии. Но не все уверены в том, что поставленные перед нами задачи будут выполнены сполна. Многие говорили о том, что немало средств выделяется государством для решения тех или иных проблем, но местные исполнительные власти зачастую не справляются.

Не на должном уровне работа по планированию развития отраслей и практически нет никакой аналитики. Если даже есть, то она идет в корзину. Представители власти на местах не встречаются с народом, их отчеты проходят по шаблонным сценариям. Думаю, если мы действительно хотим создать обещанную достойную жизнь для каждого, тогда надо преодолевать все эти системные недостатки в работе. Тогда и будет реализовываться диалог с народом и обратная связь с ним. К слову, сами жители готовы принимать активное участие в жизни общества и страны.

Пришлось услышать немало горьких и правдивых слов о нерасторопности отдельных чиновников, их склонности к бюрократизму, об их чванстве и неподобающем поведении, неумении общаться с людьми, которых походя принято называть «простыми». Много нареканий пришлось выслушать в адрес властей наших городов. Это до сих пор не решенные проблемы с водоснабжением и газификацией, общественным транспортом и ремонтом дорог, прочие жизненно важные вопросы, волнующие наших соотечественников.

Скажем, людей волнуют и возмущают факты бесконтрольного частного строительства, в результате чего окраины наших мегаполисов и областных центров обрастают так называемыми «нахаловками», где из «благ цивилизации» - только относительно чистый воздух. Или же – напротив - вырастают целые поселки из элитных особняков, построенных с нарушениями всех правил и технических норм.

Учитывая все это, мы считаем целесообразным разработать отдельную бюджетную программу для решения проблем наших городов с конкретным определением ответственных должностных лиц. Мы должны контролировать процессы урбанизации и их следствия, чтобы искусственно не создавать такие фаве́лы - трущобы, как в городах Бразилии и других стран, где отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.

Отдельная тема – выделение земли, угодий и пастбищ, предоставление земельных участков для ИЖС. Здесь тоже немало нерешенных вопросов. С горечью должен заметить, что порой эти проблемы возникают из-за равнодушия или некомпетентности некоторых чиновников, а иногда – увы, с их противоправными действиями.

Для решения этих проблем необходимо модернизировать работу земельных комитетов местных исполнительных органов. А также при необходимости сформировать специальные экспедиции, чтобы собрать и изучить материалы по землепользованию в стране. Это позволит снять многие вопросы, связанные с землей, с их эффективным использованием.

Отражая количественные, качественные показатели площади земель каждого собственника в селах, районах необходимо обеспечить прозрачность в данном деле. Заодно можно было бы продвигать изучение географических названий местностей, гор, рек, озер, краев, что соответствует цели статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного мнения».

С другой стороны, эти материалы, которые составят основу земельного кадастра, позволили бы поднять сельское хозяйство, укрепили бы не только территориальные границы, но и национальное самосознание наших граждан. После этого ни у кого, будем надеяться, не возникнет вопросов к исконным казахским землям.

Изучив многое вопросы экономического, общественно-социального развития регионов, мы убедились в том, что большинство из них излишне централизованы. Надо больше самостоятельности на места. И дело не только в выборности акимов. Требуется провести ревизию всего законодательства на предмет наделения ОСИ, акимов посёлков, районов дополнительными полномочиями.

Много нареканий в адрес нашей полиции. Так, скажем, жители крупных городов отмечают, что возросло количество дорожно-транспортных происшествий. И это увеличение граждане объясняют тем, что увеличилось число людей, просто покупающих водительские права. Скажем, только в городе Нур-Султан отмечено более двух тысяч подобных фактов. И в самом деле: зачастую водителями маршрутных автобусов работают молодые двадцатилетние парни, хотя, как известно, для получения прав категории «Д» требуется определенный шоферский стаж.

Можно сколько угодно ставить любые задачи, но без нового экономического, политического и экологического мышления, организации комплексного процесса управления на местах, никакого смысла в них не будет. Можно понять и Первого Президента, и Второго Президента: оба за эти годы насмотрелись и на реформы, и на реформаторов; оба прекрасно понимают, что есть потолок менталитета и традиций, через который перепрыгнуть сейчас невозможно. Несколько лет назад у нас пытались запустить программу социальной модернизации, призванную как раз изменить среду, в которой государство проводит реформы, но по вышеуказанным причинам проект тихо торпедировали, заменив духовным развитием.

Как указано в предвыборной программе партии, мы создадим условия для самореализации женщин. Для этого в первую очередь должны быть устранить барьеры для их активного участия в общественно-политической и экономической жизни страны, следует увеличить долю женщин в руководстве исполнительных, представительных и судебных органов.

На наш взгляд, в современном мире можно и нужно подчеркнуть роль женщины в развитии родного языка. Потому что, она всегда рядом с ребёнком (подрастающим поколением) - нянчит, растит, учит и воспитывает. С молоком матери ребёнок впитывает родной язык. Нужно отдать должное тому, что роль женщины-матери в развитии независимости Казахстана – неоценима.

Мы много и правильно говорим о здоровье населения, о здоровом образе жизни. Но давайте, положа руку на сердце, честно признаемся, что у подростков и молодежи не так много возможностей для общего физического развития и укрепления иммунитета: спортивные школы зачастую платные, в бассейны и спортзалы тоже без денег не попадешь.

Нужны коренные изменения в сфере массового спорта. Многие избиратели обеспокоены его нынешним состоянием. Их не устраивают мероприятия, на которые расходуются огромные средства, и устаревшие, формальные подходы исполнительных органов. Люди также указывали на неудовлетворительное состояние спортивных залов и стадионов, на их недоступность. Чтобы изменить положение предлагаются такие меры, как активизация информационной, разъяснительной и патриотической работы, определение критерий и мер по охвату населения занятием спорта и физической культурой.

Люди говорили о плохой работе органов власти на местах, о хищническом отношении к родной природе, истреблении краснокнижных животных и растений, о незаконном строительстве в природоохранных зонах.

Вместе с тем, казахстанцы отмечали (пусть и не такой скорый, как всем хотелось бы) рост благосостояния населения, открытие новых школ и больниц, улучшение условий для бизнеса и предпринимательства.

Главное впечатление, сформировавшееся у депутатов Мажилиса в результате многочисленных встреч, можно сформулировать так: люди верят руководству страны, верят в будущее нашего государства, в то, что их проблемы будут решены. Значит, мы идем вперед. Да, с трудностями и ошибками, с «набиванием шишек» и отдельными неудачами. Но, как говорится, дорогу осилит идущий», - заключил Дархан Мынбай.