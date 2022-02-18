Мы должны вносить свой вклад в укрепление государства - Рухия Байдукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны вносить свой вклад в укрепление государства. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась победительница «Славянского базара в Витебске» Рухия Байдукенова.

«Посмотрела интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, которое вышло на национальном телеканале «QAZAQSTAN». Глава государства поднял ряд важных для общества тем. В целом, думаю, что каждый должен начинать изменения с себя. Все двери открыты, если вы хотите творить – никто не станет преградой. Главное трудиться, не терять надежду. Думаю, Президент правильно высказался касательно идеологии. Моя деятельность связана с культурой, поэтому это очень важно для нас. Подрастающее поколение должно перенять лучшие качества старшего поколения», - прокомментировала певица.

Рухия Байдукенова отметила, что наш народ всегда добивался успехов благодаря честному труду.

«Сейчас мы должны собрать все силы, трудиться, вносить свой вклад в укрепление государства. А государство начинается с нас, с семьи, о чем не стоит забывать», - добавила победительница «Славянского базара в Витебске».

Напомним, что вчера на телеканале «QAZAQSTAN» вышло интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, где он ответил на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.