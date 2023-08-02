Мы должны уменьшить производство пшеницы - председатель Зернового союза Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поводу пшеницы нам нужно очень подумать, как мы перестроимся на другие культуры. Об этом заявил председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По хорошему, мы должны уменьшить производство пшеницы, уменьшить площади под производство пшеницы, но поработать над производительностью, то есть над увеличением урожайности, чтобы себестоимость нашей продукции была ниже», - сказал Нурлан Оспанов, выступая на круглом столе по проблемным вопросам зерновой отрасли.

Он также отметил, что для диверсификации посевов необходима помощь Правительства.

«Высвободившиеся площади мы должны диверсифицировать под другие культуры - наиболее востребованные на внутреннем и внешних рынках. Но чтобы производители зерна могли диверсифицироваться, нужна системная поддержка на определенном этапе со стороны Правительства, поскольку диверсификация предполагает изначально инвестиции в иную технику, инвестиции в иную технологию. Эти расходы нужно на начальном этапе производить совместно с Правительством в виде субсидий, инвестиционных субсидий и так далее. По поводу пшеницы нам нужно очень подумать, как мы перестроимся на другие культуры», - добавил Нурлан Оспанов.