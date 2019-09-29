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Мы должны стать трудолюбивой нацией – Президент поздравил казахстанцев с Днем труда

29 Сентября 2019 15:53
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Мы должны стать трудолюбивой нацией – Президент поздравил казахстанцев с Днем труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.

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«Поздравляю соотечественников с Днём труда! Мы воздаём должное нашим труженикам, усилиями которых Казахстан достиг успехов в своём развитии. Особая благодарность - нашим ветеранам. Терпение и труд всё перетрут. Всякий труд в почете! Мы должны стать трудолюбивой нацией!» - призвал Глава государства.

Отметим, 22 ноября 2013 года Указом Главы государства учрежден праздник День труда, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

Праздник призван повысить авторитет человека труда в обществе, стимулировать производительный труд, пропагандировать рабочие профессии среди молодежи и укрепить многолетние традиции рабочих династий в рамках идеи Елбасы по построению Общества Всеобщего Труда.

Вместе с этой датой учреждена и новая награда - медаль «Еңбек ардагері». Данное решение принято в целях повышения авторитета «Человека труда» в казахстанском обществе, стимулирования производительного труда, пропаганды рабочих профессий и привлечения молодежи в сферу производства, укрепления многолетних традиций рабочих династий.

Медаль «Еңбек ардагері» предназначена для награждения работников различных отраслей экономики и лиц, достигших пенсионного возраста с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 лет в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Дата,
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