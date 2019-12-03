Мы должны создать условия для сбыта отечественной продукции - глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обсуждается возможность прекращения строительства новых мясокомбинатов и молзаводов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также обсуждается исключение строительства новых мясокомбинатов и молзаводов, ведь мощностей переработки хватает, при этом они загружены всего на 40%. Оставить можно лишь направление по реконструкции или частичной модернизации, к примеру, замена оборудования или линии переработки», - сказал Сапархан Омаров.

Министр также добавил, что по картофелю у нас сейчас хороший вал по сбору урожая, нужно решить вопрос с инфраструктурой хранения, тогда рынок станет стабильным, без сезонных ценовых колебаний.

За счет оптимизации инвестиционных паспортов около 20 млрд тенге будут перераспределены на такие приоритетные направления как обновление сельхозтехники и оборудования, МТФ, птицефабрики мясного направления, сады, теплицы, инфраструктуру хранения плодов и овощей и т.д.

«При этом приоритетно мы опираемся на действующие предприятия, то есть базисные предприятия, которые могут расширить свое производство, у них есть опыт, потенциал по кормовой базе, налаженные каналы сбыта. Также будут вводиться предприятия в соответствии со специализацией регионов. При этом надо выстроить цепочку «производство – переработка – сбыт», для этого надо разобраться с фальсификатом. который присутствует на рынке: это сырные продукты, мясо птицы, колбасные изделия и т.д. То есть, мы должны создать условия не только для производства, но и сбыта отечественной продукции», - резюмировал Сапархан Омаров.